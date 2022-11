UV, a prueba: para 2023, a su presupuesto le recortarían casi 40 millones de pesos

La UV recibiría 5 mil 844.4 millones el próximo año, menos que este 2022

Para 2023, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz proyecta un recorte para la Universidad Veracruzana (UV) que ronda los 40 millones de pesos, lo que violaría su autonomía presupuestal establecida por Ley.De acuerdo con el proyecto, remitido al Congreso por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, las Aportaciones Federales para la casa de estudios tendrán una reducción de 1.8 por ciento nominal con relación al actual ejercicio.En 2015, al final del sexenio de Javier Duarte, la entonces rectora Sara Ladrón de Guevara, se inconformó ante la propuesta de recudir en 172 millones de pesos el presupuesto de la casa de estudios.El Gobierno estatal contempla que a la UV le destinarán 5 mil 844.4 millones de pesos, con un decremento del 0.7 por ciento respecto a 2022, cuando le destinaron 5 mil 884 millones 31 mil 915 pesos, es decir, un recorte total de 39 millones 605 mil pesos.El recorte se explica con una disminución en los recursos federales que recibe, pues el total se integraría por 3 mil 64 millones 402 mil 960 pesos de Subsidio Estatal Ordinario y 2 mil 780 millones 23 mil 712 pesos de Recursos Federales.En 2022, el presupuesto se integró por 3 mil 63 millones 402 mil 960 pesos de Subsidio Estatal Ordinario y 2 mil 820 millones 628 mil 955 pesos de Recursos Federales.Cabe destacar que esto significaría una violación a la Constitución Política del Estado, la cual establece que la UV no puede recibir menos recursos que “el ejercicio inmediato anterior”.Así lo establece una de las fracciones del Artículo 10:“En el caso de la Universidad Veracruzana, el presupuesto asignado no podrá ser menor al 4 por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable”.Incluso, el presupuesto de la casa de estudios sería menor que el de 2021, cuando recibió 5 mil 848 millones 692 mil 869 pesos. En 2020 recibió 5 mil 766 millones 18 mil 361 pesos.Además, el proyecto de presupuesto contempla otros recortes y aumentos a los entes autónomos de Veracruz.Destaca que la Fiscalía recibiría un aumento superior a los 142 millones de pesos y el recientemente formado TRIAJEV recibiría más dinero que el extinto TEJAV.Por su parte, con todo y los recortes de prerrogativas, el presupuesto del Órgano Público Local Electoral se reduciría sólo en 109 millones de pesos.Finalmente, un punto a resaltar es que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) recibirá el mismo presupuesto que este 2022, pese a que debe de revisar las cuentas públicas 2021 y 2022.Tanto en este ejercicio, como en 2023, la Fiscalía General del Estado se convertirá en el ente autónomo beneficiado con más presupuesto por parte del Gobierno estatal, esto si el pleno del Congreso no modifica el proyecto presentado por el titular de Finanzas, José Luis Lima Franco.El organismo bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns recibiría un incremento de casi el 10 por ciento, cuando apenas el pasado 25 de octubre los diputados le autorizaron un rescate financiero por 150 millones de pesos.De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos que presentó el Gobernador, dicha medida es necesaria para dar “paz social a Veracruz".“Otra condición necesaria para la generación del crecimiento, el empleo y el bienestar, es el fortalecimiento de la seguridad pública en el estado, así como la garantía de condiciones propicias para la paz social, a través del acceso a la justicia, por lo que se prevé destinar más recursos para la seguridad y para la Fiscalía General del Estado”.El informe detalla que a los entes autónomos se transferirán 8 mil 505.7 millones de pesos; lo que representa un incremento del 0.1 por ciento respecto al 2022.De aprobarse en sus términos, la Fiscalía sería por mucho el ente más beneficiado en su presupuesto con mil 612.2 millones de pesos, 9.6 por ciento mayor que este año cuando le etiquetaron mil 471 millones 108 mil 652 pesos; habría un aumento de 142 millones 130 mil 769 pesos en total.En contraparte, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la constitucionalidad de la reforma electoral que recorta las prerrogativas a institutos políticos, al Organismo Público Local Electoral (OPLE) se le destinarán 550.1 millones de pesos, 10.3 por ciento inferior a lo autorizado este 2022 por 660 millones 8 mil 47 pesos.Por su parte, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se le destinarán 70.5 millones de pesos; cifra que resulta 3.5 por ciento superior que el monto asignado el año previo por 68 millones 37 mil 60 pesos.Al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) se le destinarán 194.7 millones de pesos, mismo monto que este año 2021, pues para 2022 le etiquetaron 194 millones 717 mil 582 pesos. Hay que recordar que el pleno del Congreso determinó conceder 3 meses al ORFIS para realizar una nueva revisión de las Cuentas Públicas 2021.Al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) le destinarán 47.9 millones de pesos, mismo monto al aprobado en 2022, al igual que a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), con 19.3 millones de pesos.Finalmente, al Tribunal Electoral de Veracruz le destinarán 80.6 millones de pesos, mismo importe que en 2021 y al recientemente formado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) le destinarán 86 millones de pesos, cuando este año el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) recibió únicamente 74 millones de pesos.