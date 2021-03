UV crece en lo virtual: Área Económico-Administrativa va por dos licenciaturas en línea

En 2021, la Universidad Veracruzana (UV) ofertará dos licenciaturas del área académica Económico-Administrativa en línea en las sedes de Xalapa, Ixtaczoquitlán, Veracruz y Coatzacoalcos y esto equivaldrá a un incremento en los nuevos espacios para aspirantes.



En la primera emisión de “Qué quieres ser” con María José Sánchez y Carol Suárez, por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el director de dicha área, Arturo Bocardo Valle, explicó que por el tamaño de la población estudiantil, el área Económica Administrativa es la segunda más extensa dentro de la UV, sólo abajo del área técnica.



“Esto quiere decir que tenemos una gran cobertura dentro de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana y Xalapa cuenta con la mayor oferta”, dijo.



Así, Económico Administrativa cuenta con 16 programas educativos escolarizados y en 2021, incursionarán en dos carreras en la modalidad a distancia, además de programas educativos en enseñanza abierta.



Esto equivale a 32 opciones de formación universitaria en las regiones de Xalapa, Veracruz-Boca Del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan y Córdoba-Orizaba, equivalente a una oferta de 4 mil 440 espacios disponibles, de los más de 17 mil ofrecidos por la UV en este proceso de ingreso 2021.



En el caso de los dos programas educativos en línea, estos se ofrecerán en 4 regiones: Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) de Xalapa y en la Facultad de Negocios y Tecnología de Ixtaczoquitlán, mientras que Logística Internacional y Aduanas en las facultades de Administración de Veracruz y Coatzacoalcos.



Sin embargo, en algún momento, los estudiantes de estos programas educativos saldrán de la virtualidad a lo presencial para las actividades de campo.



Con lo anterior se cuenta con 35 lugares adicionales disponibles y creció la oferta a 140 espacios en oferta en las sedes citadas.



Y tal y como ocurre con el resto de las áreas académicas de la UV, la de Económico-Administrativa experimenta tres programas educativos con una alta demanda de aspirantes: Contaduría, Administración y Gestión y Dirección de Negocios.



“Esto no quiere decir que los demás no lo estén. Todos los programas de nuestra área académica tienen sin excepción un equivalente de su oferta con su demanda por lo menos”.



A la par de las nuevas licenciaturas, Bocardo Valle admitió que la UV reorientó programas educativos ante comportamiento asimétrico en cuanto a su oferta y demanda. Es el caso de Sistemas Computacionales Administrativso (LSCA), el cual sólo se oferta en la Región Xalapa y en las otras cuatro regiones donde se impartía se reemplazó por un nueva carrera.



Otro ejemplo es el de Informática y en ese sentido, la Universidad derivó dicha licenciatura en tres nuevos programas educativos, e igual con una alta demanda.



En el caso de Xalapa, el programa de licenciatura en Administración ofrece 275 lugares; Contaduría, 225; Sistemas Computacionales Administrativos, 160 y Gestión y Dirección de Negocios, 65.



En la Facultad de Economía, el Programa Educativo de Economía ofrece 110 y Geografía, 60 espacios y en el caso de dicha licenciatura, alcanzó en 2020 una demanda mayor a la oferta; mientras Estadística oferta 115 espacios, además de Tecnologías Computacionales con 80 espacios; Redes y Servicios de Cómputo, 70 e Ingeniería de Software 80 lugares.



En Xalapa, Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones, 108 lugares; Publicidad y Relaciones Públicas 108 espacios; Administración de Negocios Internacionales 108 lugares; Ciencias Políticas y Gestión Pública, presencial 36 y en línea 35.



En el Sistema Abierto se ofrecerán Contaduría y Administración, con 125 espacios cada uno en la región Xalapa.



En Veracruz-Boca, la Facultad de Administración (antes UDICA) y la Facultad de Contaduría (Mocambo) ofrecen Administración con 190 espacios; Administración de Empresas Turísticas, 135; Tecnología de la Información en las Organizaciones, 100 y Logística Internacional 100 espacios, más los espacios en línea.



Y en Contaduría de Mocambo, se cuentan con 210 espacios y en Gestión y Dirección de Negocios con 100; más la Enseñanza Abierta en Contaduría y Administración con 90 lugares.



En Córdoba y Orizaba: Administración, 120 espacios; Contaduría, 150; Gestión y Dirección de Negocios, 120; Ingeniería de Software, 60 y Tecnología de Información en las Organizaciones, con 60 lugares.



Además 130 y 65 en Contaduría y Administración, respectivamente.



En Tuxpan, Contaduría ofrece 100 lugares; Gestión y Dirección de Negocios 120 y Dirección Estratégica de Recursos Humanos, 60 lugares; además de 125 lugares en Contaduría en sistema abierto.



En Coatzacoalcos y Minatitlán, Administración, 140 espacios; Contaduría, 100 espacios; Gestión y Dirección de Negocios con 100 e Ingeniería de Software con 40 lugares y Logística Internacional con 35 espacios en línea; mientras que en el Sistema Abierto existen 125 vacantes en Contaduría.



Bocardo Valle recalcó que el 100 por ciento de las licenciaturas ofrecidas por la Universidad Veracruzana cuentan con acreditaciones a nivel nacional y esto representa una garantía de calidad de un organismo externo.



Hizo especial énfasis en que los aspirantes deben estudiar a fondo los planes de estudio de las licenciaturas en oferta y elegir las más idóneas a sus aspiraciones y su perfil de ingreso.



“Hay que prepararse muy bien para el examen, leer muy bien la convocatoria y los planes de estudio”.



El Director Académico observó que con la pandemia de COVID, los estudiantes y académicos se adecúan a las clases a distancia durante el confinamiento.



Y si bien en un principio ocurrieron insuficiencias, en este primer año los errores se han subsanado y los universitarios se han adaptado a la enseñanza y aprendizaje por la vía virtual.



“Esta pandemia nos ha dejado esta lección también, ha puesto a innovarnos, nos ha puesto a aprender procesos que no incursionaríamos en otra situación”.



En cuanto al egreso, Bocardo Valle observó que muchos de los egresados se abren espacio como emprendedores y esto es debido a las propias condiciones y restricciones del mercado.



“No dudamos que tendrán un lugar donde emplearse los egresados pero a veces ocurre que los mercados laborales de las ciudades son los más saturados y por eso muchos regresan a sus lugares de origen y logran colocarse en aquellos espacios”.



Recordó que el examen de ingreso a la UV en línea se desarrollará en cuatro días, 24, 25, 26 y 27 de mayo y cada prueba es distinta por día. En cuanto al examen “de papel” será 22-23 y 29-30 de mayo.



“Lo primero que recomendaría es que analicen bien su selección de la carrera, analicen su vocación, analicen sus expectativas laborales, que sea un análisis de la carrera a elegir”.



Para el día del examen, pidió no desvelarse y concentrarse en el proceso de admisión.