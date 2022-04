UV dejó a alumnos en la incertidumbre al extinguir Centro de Estudios e Investigaciones

Estudiantes de doctorado del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Desarrollo Humano (CEICAH) de la Universidad Veracruzana informaron que desde este jueves les impidieron el acceso a las instalaciones y están en la incertidumbre sobre sus proyectos de posgrado.Apenas este miércoles, debido a un conflicto entre académicos, la UV anunció la extinción del CEICAH.Ahora, los alumnos advierten que están en riesgo de perder su beca de posgrado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); de tener que reintegrar los recursos y hasta de perder su título de doctorado.Pidiendo la reserva de sus nombres, mientras resuelven cómo procederán ante la desaparición del Centro, los estudiantes afirmaron que desde este jueves se les impidió el acceso a las instalaciones y al área de laboratorios, lo que también sucedió con el personal académico.Detallaron que son 14 alumnos de posgrado e incluso uno de origen extranjero de Perú, pero todos están en riesgo de perder sus proyectos.“Anuncian una extinción de tajo, de un día para otro y nos piden sacar nuestras cosas”, criticaron los estudiantes de posgrado.Explicaron que el Centro de Estudios tiene como dinámica realizar una investigación de hasta 4 años para obtener un título en Ciencias del Comportamiento.“Todos empezamos con un proyecto de investigación y ese proyecto se desarrolla durante 4 años; el CEICAH tiene las condiciones, con un laboratorio de animal y un humano que nos permite hacer nuestros estudios”, explicaron.Igualmente lamentaron que el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, haya decidido extinguir el Centro por conflictos internos que ahora también afecta a los doctorandos.“Lo que nos han dicho es que se convocarán reuniones y que debemos devolver el material de cómputo, videograbadoras y cámaras de condicionamiento, todo lo que tenemos que devolver y desalojar los lockers”, añadieron.Además, piden no ser reubicados a otras áreas de la UV que no cuentan con las instalaciones del CEICAH.“Si no acabamos nuestro proyecto de doctorado y no nos titulamos como doctores, el CONACYT nos genera una deuda (…), si no logramos el doctorado tenemos que devolver la beca que son aproximadamente 15 mil pesos mensuales durante 4 años”, alertaron.Los alumnos señalaron que los catedráticos tampoco han sido informados sobre a qué otras áreas serían reubicadas por la extinción del Centro de Estudios, planteando que el Consejo Universitario General debería haber determinado el futuro del CEICAH y no el Rector de forma unilateral.Cabe señalar que el conflicto al interior del Centro de Estudios se originó desde el año pasado, al final del rectorado de Sara Ladrón de Guevara, cuando se acusó que la investigadora Ara Varsovia Hernández Eslava estaba siendo víctima de violencia de género.Tras el cambio en la Rectoría, Martín Aguilar Sánchez confirmó que se trata de un asunto delicado que requería tiempo para atender a las partes inconformes.Cabe mencionar que la coordinadora Hernández Eslava fue señalada por tomar decisiones que habrían violentado la normatividad de la casa de estudios, sin embargo, ella acusó actos de violencia de género de un grupo de académicos con el fin de destituirla.El pasado mes de julio la coordinadora también señaló de “graves omisiones” a la anterior rectora Sara Ladrón, en el seguimiento de las recomendaciones de la Coordinación de la Unidad de Género y de la Defensoría de los Derechos Universitarios en relación a su caso.“Ese conflicto ya estaba, no se ha podido solucionar; estamos analizando la problemática de este centro y no sé exactamente el tiempo, pero en un tiempo relativamente corto debemos de dar una respuesta.“Es un proceso que yo considero complicado y estamos muy abiertos a las opiniones, estamos analizando todas las propuestas que ellos tienen”, dijo Aguilar Sánchez en octubre de 2021.Cabe destacar que los estudiantes terminaron por protestar ante al edificio del CEICAH para demandar diálogo con las autoridades universitarias.Lanzaron además un comunicado en el que se dicen “sorprendidos y desconcertados” por la decisión del rector, Martín Aguilar, de extinguir este Centro de Estudios, rechazando dicha determinación “unilateral” y manifestando su postura en contra debido a que afecta sus proyectos de investigación para obtener un doctorado.