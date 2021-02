UV denunció a Arias Lovillo por logo; Organismo Electoral desechó reclamo

La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) negó conceder medidas cautelares en contra del aspirante a la candidatura independiente a la Alcaldía de Xalapa, Raúl Arias Lovillo, por supuestamente usar indebidamente los colores institucionales y el signo distintivo de la Universidad Veracruzana (UV).



El exrector fue denunciado por el abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes, quien señaló que esta presunta utilización provoca confusión entre sus simpatizantes y posibles electores, violando con ellos los principios de certeza, igualdad, objetividad y legalidad, al tratar de obtener un beneficio y un privilegio, al utilizar como soporte los bienes (colores institucionales y signo distintivo UV) que le son propios a la Universidad Veracruzana.



Es por ello que pidió que se le ordenara a Arias Lovillo retirar de manera inmediata el uso de los colores institucionales verde y azul en toda su publicidad o como se le denominen, con los cuales se presenta a la comunidad xalapeña para convencerlos de sus aspiraciones políticas.



Además, que no se hiciera uso del signo distintivo UV, ni de los elementos de identidad institucional para evitar confusión entre sus simpatizantes y hacer que prevalezca el respeto a la legalidad universitaria.



También pidió que se amonestara al aspirante por haber utilizado sin autorización de la Universidad Veracruzana el uso de los colores institucionales y el signo distintivo “UV” y que se abstuviera de violentar la legislación universitaria y la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que colisionan con la legislación electoral.



Pero al analizar los alegatos, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias concluyeron que no se adviertía, de manera preliminar y en apariencia del buen derecho, una semejanza entre el logosímbolo de la Universidad Veracruzana y el emblema utilizado por el aspirante.



“Toda vez que si bien, ambos hacen uso de los colores azul y verde, su manejo y las formas en que se implementan son diversos”, refiere la resolución cautelar al explicar que el logo utilizado por el exrector contiene “la figura de corazón y la forma de manos, una verde y otra azul”.



Adicionalmente, reafirman que no se advierte que la utilización del emblema del aspirante pudiera causar confusión entre la ciudadanía que se encuentra en condiciones de otorgarle su apoyo ciudadano, toda vez que contiene elementos que lo distinguen del logosímbolo de la Universidad Veracruzana.



Los consejeros de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias tampoco advirtieron elementos suficientes para poder establecer en sede cautelar que Raúl Arias Lovillo violó las normas de propaganda electoral, así como la posible afectación en la equidad de la contienda, que pudieran derivar de actos de simulación o ventaja electoral.