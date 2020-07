UV habilita modo mixto; clases serán presencial o virtualmente

Por la pandemia de COVID-19 la Universidad Veracruzana (UV) anunció su proyecto para incorporar la modalidad mixta para el inminente retorno a clases, lo que permitirá a estudiantes regresar a sus cursos presencial o virtualmente.Mediante el documento Disposiciones Generales para el Trabajo Académico durante el período escolar septiembre 2020 a febrero 2021 se explicaron los beneficios de esta forma de trabajo pedagógico.“Se caracteriza por el desarrollo de una EE (Experiencia Educativa) con interacción combinada, generalmente de tipo presencial y no presencial sobre una base de interacción armónica entre académicos y alumnos”.Este martes autoridades de la institución, encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, y líderes sindicales celebraron una sesión de trabajo para analizar el estado que guarda la institución ante la epidemia.La secretaria Académica, Magdalena Hernández Alarcón, comentó las “Disposiciones generales” y presentó el documento que permite la modalidad mixta.Se argumenta que dada la situación actual y con la premisa de salvaguardar la salud e integridad de la comunidad académica, se considerará la armonización de la virtualidad “y otras estrategias alternativas de interacción”.Con ello se buscarán encuentros académicos virtuales (sincrónicos y/o asincrónicos), o en los espacios físicos universitarios para la entrega de actividades, orientación y asesorías, propiciando así un ambiente de aprendizaje guiado, pero autónomo a la vez.La casa de estudios considera que ya se cuenta con diversas herramientas de apoyo disponibles en el portal www.uv.mx/modalidadmixta e institucionalmente, la UV cuenta con Eminus, plataforma de educación distribuida que permite el desarrollo de entornos virtuales y el empleo de herramientas para el desarrollo y organización de las clases.Los encargados de la modalidad mixta serán las direcciones de las entidades académicas en coordinación con las Direcciones Generales de las Áreas Académicas y Vicerrectorías, las cuales deberán implementar la planeación, organización, seguimiento de la operación y evaluación de la modalidad mixta.Para ello deberán conocer a fondo la situación de su comunidad universitaria en relación con las condiciones de conectividad y disposición de equipo y desarrollar una planeación operativa de las actividades escolares en la que se establezca la rotación de la dinámica de trabajo, para disminuir los flujos sociales en la entidad académica a partir de estrategias de escalonamiento y alternancia de la asistencia.Se plantean cuatro posibles tipos de rotación, que son:1. Rotación teórica-práctica. Atender las actividades teóricas en modalidades flexibles como la virtualidad, la educación abierta y a distancia; y los temas prácticos (laboratorios, talleres, clínicas) de manera presencial.II. Rotación de asistencia. Dividir los grupos en secciones y calendarizar su asistencia para garantizar una densidad adecuada en los espacios de docencia como aulas, laboratorios o sitios para desempeñar alguna tarea de aprendizaje.II. Rotación de espacios. Utilizar alternadamente los espacios físicos asignados a las EE que se impartan con un componente virtual.IV. Rotación de modalidades. Dividir al grupo en secciones y establecer una interacción diferenciada que al cabo de un tiempo sea invertida.Las direcciones y las rectorías también deberán supervisar al avance programático de las actividades docentes en la modalidad mixta.Ante este proyecto los académicos, en concordancia con las características de la modalidad mixta, deben estar formados en el uso de plataformas educativas, preferentemente en Eminus y estar habilitados tecnológicamente en los saberes digitales propios de la docencia universitaria y de su disciplina, entre otras indicaciones.Se añade que el programa de estudio de la modalidad mixta no implica un cambio en los contenidos del programa de estudio sino una adecuación a la forma de trabajo,Además, al inicio del curso se debe garantizar el acceso a los materiales de estudio independientemente de si se trata de un ambiente presencial, en línea o autónoma“Aun cuando se acuerden asesorías presenciales, acudir a la sede de la entidad académica no será un requisito obligatorio para acreditar la Experiencias EducativasLa modalidad mixta contempla el trabajo en ambientes presencial, en línea y autónomo privilegiando la entrega de evidencias de aprendizaje y de acuerdo con el Estatuto de los Alumnos 2008 (artículos 64, 65, 66), el porcentaje de inasistencias no afecta el derecho de los alumnos a presentar las evaluaciones finales.