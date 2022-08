UV inició Examen de Salud Integral a estudiantes de nuevo ingreso

La Universidad Veracruzana (UV) inició este miércoles en sus cinco regiones el Examen de Salud Integral (ESI) a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso, con la finalidad de conocer el estado de salud de quienes se incorporan a esta casa de estudios, detectar enfermedades latentes y probables riesgos a futuro que puedan mermar su rendimiento académico.En Xalapa, en el primer día de actividades de este ejercicio los alumnos de Medicina acudieron a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual (CUSRS) para la toma de muestra correspondiente a los exámenes de laboratorio clínico.Arturo Aguilar Ye, director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, encabezó el acto protocolario y mencionó que esta actividad constituye un elemento trascendental en el programa de Trabajo 2021-2025 de la actual administración rectoral, cuyo eje se relaciona con la salud y el deporte para todas y todos los estudiantes universitarios.Calificó al ESI como estratégico pues se trata de una evaluación basal para conocer cómo llegan e incidir a lo largo de su trayectoria universitaria; para ello, precisó que se trabaja en una serie de estructuras a fin de acercarles los servicios de salud en función de sus necesidades.Aguilar Ye destacó que también se trabaja para que ésta no sea sólo una evaluación inicial, sino que se realicen otras intermedias para constatar que los alumnos no tienen afectaciones a su salud, y en quienes registren alguna probabilidad, emprender las acciones pertinentes para remediarlas y/o prevenirlas.Guillermo Alarcón Contreras, coordinador del ESI en la región Xalapa, dio a conocer que es aquí en donde se atiende al mayor número de estudiantes por lo que se tienen calendarizados, del 24 de agosto al 28 de marzo de 2023, seis mil 692 servicios que incluyen prueba de laboratorio clínico (en la CUSRS), aspectos generales médicos, odontológicos, nutricionales, psicopedagógicos, psicosociales y de enfermería, que se realizarán en las instalaciones de la Unidad de Ciencias de la Salud.La principal característica es que sólo el alumno puede ver sus resultados entrando a la página del “ESI” con su usuario y clave, de tal forma que podrá atender las recomendaciones que se le hacen en cada área donde fue atendido, y en caso necesario se le enviará un mensaje para que se presente en el Módulo de Consulta Externa para su atención.Por su parte, Alejandro Escobar Mesa, director de la CUSRS, expresó que para la UV es importante que se conviva en una universidad sana y dio a conocer que encuestas nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut) refieren que México enfrenta dos problemas severos: altos niveles de sobrepeso y obesidad, y la poca actividad física por parte de la población joven.De acuerdo con Ensanut, los jóvenes de hoy en comparación a los de los años ochenta tienen un 70 por ciento menos de actividad física, que se refleja en la mayor parte de las enfermedades que aquejan a la población.La alumna Andrea Jimena Gutiérrez Hernández opinó que la aplicación del ESI es oportuna, porque les da la oportunidad de saber la condición de salud que tienen actualmente; se dijo contenta por la atención que les brindó el personal del laboratorio, que en todo momento estuvo atento a su reacción ante la toma de la muestra.Isa María Ameca Acosta consideró que este ejercicio “es una buena idea, ya que mucha gente no tiene la costumbre de estar checando su salud cada determinado tiempo, y con esto nos ayuda para conocer qué enfermedades o patologías se pueden tener a futuro”.Josué Bárcenas García agradeció a la UV por interesarse en la salud de quienes está formando para convertirlos en profesionales. Mientras tanto, Christofer Hernández Mojica dijo que “es bastante padre y cool que se interesen por nuestra salud, y así nosotros también para saber cómo estamos”.En el inicio del ESI estuvieron Irene Hernández Guevara, supervisora general del examen; Mónica Sandoval García, directora de la Facultad de Medicina región Xalapa; Cirenia Hernández Trejo, secretaria de la Facultad de Bioanálisis, y Diana Aurora Carmona Cortés, coordinadora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico de la CUSRS.