UV ofrecerá 16 mil 600 lugares para el periodo de ingreso 2020

La Universidad Veracruzana (UV) ofertará para el periodo de ingreso 2020, un total de 16 mil 597 lugares en los niveles de licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU), así como 12 nuevos programas educativos en las cinco regiones universitarias.



Lo anterior se detalla ampliamente en la convocatoria para el proceso de admisión al ciclo escolar Agosto 2020–Enero 2021, que podrá consultarse a partir del lunes 10 de febrero en www.uv.mx



Héctor Coronel Brizio, titular de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), dio a conocer que desde esa fecha los aspirantes e interesados en cursar alguno de los programas educativos (PE) de licenciatura y de TSU podrán registrarse y prepararse para presentar el examen que tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo, en distintas sedes de las regiones universitarias.



En entrevista, el funcionario destacó que, en comparación con el año anterior, en el actual se ofertarán alrededor de 200 nuevos espacios, siendo que en 2019 fueron 16 mil 410.



Asimismo, el proceso de ingreso 2020 contempla la diversificación de algunos PE y se prevé que puedan ofertarse 12 nuevos.



Para el Área Académica Técnica (AAT), los PE serían: Ingeniería Biomédica, en la región Xalapa, con 30 lugares; e Ingeniería Mecánica Eléctrica, en las cinco regiones: 180 espacios en Xalapa y el mismo número en Veracruz, 80 en Orizaba-Córdoba, 100 en Poza Rica-Tuxpan y 140 en Coatzacoalcos-Minatitlán.



En el Área Académica Económico–Administrativa (AAEA), se anuncian tres carreras: Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones, la cual sustituye a la de Relaciones Industriales, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS), región Xalapa; Tecnologías de Información en las Organizaciones, en Veracruz; y Dirección Estratégica de Recursos Humanos, en Poza Rica-Tuxpan.



Dentro del Área Académica Biológico-Agropecuarias (AABA), en Veracruz se abrirá el PE de Biología Marina con un total de 20 lugares; mientras que en el Área Académica de Artes (AAA) se anuncian los PE Técnico en Dibujo y Pintura, para la región Xalapa; y Enseñanza de las Artes, en Coatzacoalcos-Minatitlán.



Es decir, la oferta 2020 se desglosa de la siguiente manera: seis mil 436 lugares en Xalapa; tres mil 648 en Veracruz; dos mil 339 en Orizaba-Córdoba; dos mil 370 en Poza Rica-Tuxpan; y mil 804 en Coatzacoalcos-Minatitlán.



Por áreas académicas queda de la siguiente forma: AAT, cuatro mil 172 espacios; Humanidades, tres mil 197; AAEA, cuatro mil 510; Ciencias de la Salud, dos mil 918; AABA, mil 247; y Artes, 553.



En otro orden de ideas, Coronel Brizio, quien estuvo acompañado de Edgar Paul Rodríguez Cortés, coordinador de Ingreso Escolar y Sistemas Informáticos, resaltó que con el fin de agilizar el ingreso de los jóvenes al aula donde les corresponderá presentar su examen en las dos fechas programadas, la UV diseñó un nuevo mecanismo de control que intenta apresurar el proceso.



Explicó que una vez que arriben al lugar del examen sus datos de identificación serán leídos y validados rápidamente mediante un código QR. En caso de ser necesaria una validación adicional, los aspirantes podrán presentar una versión electrónica de su identificación con fotografía; por ejemplo, la escolar, certificado de estudios, INE, entre otros.



“Esto permitirá tener una mayor agilidad en el proceso de ingreso y se espera reducir la posibilidad de que los jóvenes se queden sin ingresar al examen por causa de que no porten su identificación oficial.”



Advirtió que la UV no tiene nexo o acuerdos con escuelas e instituciones que ofrecen cursos de preparación para el examen. Indicó que todos los aspirantes están en su derecho de decidir y cursar el que mejor les convenga, a fin de estar mejor preparados. Sin embargo, de manera oficial, la máxima casa de estudios no tiene injerencia en ello, es decir, no avala ninguno.



Asimismo, recomendó hacer caso omiso al ofrecimiento de algunas personas que llegan a prometer algún lugar en la UV, a cambio de algún monto económico. Esto es completamente falso, pues el alumno que logra ingresar a la UV lo hace por méritos propios.