UV, primer lugar en transparencia a nivel estatal según Métrica de Gobierno Abierto

Los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto (MGA) 2021, en su tercera edición, posicionan a la Universidad Veracruzana (UV) en el primer lugar a nivel estatal en materia de transparencia, después de haber sido evaluada entre 43 sujetos obligados, dentro del periodo que comprende del 1° de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.La MGA es un ejercicio de medición de los alcances de la apertura gubernamental en las oficinas públicas del país desde una óptica ciudadana, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).Utiliza la experiencia concreta de las personas para medir dos dimensiones de la apertura gubernamental: la transparencia y la participación ciudadana. La primera se refiere a qué tanto una persona puede conocer lo que hacen sus gobiernos; la segunda, qué tanto puede incidir en esas decisiones.El pasado 18 de abril, la MGA dio a conocer los detalles de estos resultados en donde evaluó un total de mil 365 sujetos obligados de todo el país.Gerardo García Ricardo, titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CUTAI) de la UV, celebró el logro concretado gracias al liderazgo de las autoridades y al convencimiento de la transparencia entre la comunidad universitaria.“Con este tipo de actitudes al interior de la UV, sabemos que podemos contribuir con un granito de arena al fortalecimiento de la democracia, que se conserve o devuelva la credibilidad a las instituciones públicas que forman parte del estado de derecho en el país”.Satisfecho por los resultados que también reconocen la labor del equipo de trabajo de la CUTAI y el respaldo de todas las entidades y dependencias universitarias, subrayó que dichos indicadores reiteran la confianza y credibilidad que la población veracruzana tiene hacia la UV.“Hay muchas voces que se alzan en distintos niveles y critican el desempeño de las instituciones públicas que ejercen recursos, las universidades no son la excepción”, señaló.Por ello, el antídoto para que eso no ocurra es mostrar abiertamente a la ciudadanía qué decisiones se toman y cómo se invierten los recursos.Gerardo García comentó que los directores y titulares de las áreas responsables de poner la información a disposición de la opinión pública, están convencidos de que la transparencia es elemental en el funcionamiento de la institución.“Cumplir con una solicitud de información fortalece la gobernanza y la imagen institucional de la UV, sobre todo cuando se entrega información completa, veraz y oportuna a quien realiza un cuestionamiento”.Es bueno y saludable transparentar en qué se gasta el recurso que le proveen a la UV los gobiernos federal y estatal, así como los ingresos que recaba de manera propia, opinó el funcionario.Yadira Rosales Ruiz, jefa del Departamento de Transparencia de la CUTAI, dio a conocer que la UV ha formado parte de esta muestra de sujetos obligados desde la primera edición de la MGA.De este ejercicio se desprende el Índice de Gobierno Abierto, una calificación entre cero y uno, que indica el grado de apertura de las entidades de gobierno con la obligación de dar a conocer sus acciones ante la ciudadanía, considerados como sujetos obligados.Precisó que la evaluación a los índices de transparencia y participación ciudadana se lleva a cabo en un periodo de un año, a través de la consulta a portales de transparencia y solicitudes de información mediante la figura de “usuario simulado”.Es decir, hacen una solicitud de información a todos los sujetos obligados para medir cuánto tiempo tardan en responder de acuerdo a la ley, y las modalidades de respuesta que ésta prevé.A nivel estatal, de los 43 sujetos obligados y evaluados en Veracruz, la UV ocupa el lugar 20 tomando como referencia el promedio de la MGA, pero en transparencia ocupa el primer lugar.En este mismo índice, a nivel nacional la UV ocupa el segundo lugar de los mil 365 sujetos obligados evaluados.De acuerdo con este informe, Veracruz se ubica en el lugar 26 de 33 por entidad federativa; y de los organismos evaluados del orden autónomo, legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, las universidades están en el sexto puesto.Se detalla que el índice y promedio del estado de Veracruz y de los sujetos que fueron objeto de esta evaluación, en cuanto al tiempo que tardan en resolver una solicitud de información, es de 15.87 días.En este rubro la UV destaca porque tarda menos de este promedio estatal, 9.35 días. Para llegar a esta conclusión, el CIDE revisó un total de 437 solicitudes hechas a esta casa de estudios.“Estamos por debajo del plazo ordinario que nos marca la ley”.El Índice General de Gobierno Abierto arrojó para la UV un porcentaje de 0.51, resultado de la suma del componente de transparencia y participación ciudadana.Precisamente, en el de transparencia obtuvo 0.92, lo cual coloca a la UV como el sujeto obligado mejor evaluado en la entidad.Sin embargo, el reto para todos los organismos evaluados, incluida esta casa de estudios, es aumentar su nivel de participación ciudadana, pues en el ámbito nacional no se ha logrado involucrar a las personas en la toma de decisiones.“En el índice de participación hubo una baja considerable, la meta es incrementar y mantener los resultados obtenidos para la siguiente métrica, en 2023”.Cabe mencionar que la evaluación se realizó en 2020, cuando la mayor parte de los sujetos obligados trabajaban desde casa. “Hay elementos en los que la UV salió baja, precisamente por el tema de que físicamente no estaban en las oficinas”.Entre 2017 y 2019 la UV subió su nivel de transparenciaRosales Ruiz también puntualizó que entre 2017 y 2021, la UV elevó su calificación en el tema de transparencia, al pasar de 0.67 a 0.92.Lo anterior se alinea al Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación integral” de la actual administración rectoral, donde uno de los objetivos es incentivar la participación ciudadana y el eje de transparencia.“Estos resultados los tomamos como parte del diagnóstico para la elaboración del Plan de Desarrollo de la CUTAI, y como un insumo de los Planes de Desarrollo Regionales (Plader), que a nivel institucional se realizan actualmente.Resaltó la credibilidad de la MGA, pues ha sido un insumo para que otras organizaciones no gubernamentales lo tomen como referencia y emitan diversos documentos de investigación como el Proyecto de Justicia Mundial, sobre la percepción del estado de derecho en México, entre otros.Los resultados de la MGA son de acceso público y pueden consultarse en el siguiente enlace: https://lnppmicrositio.shinyapps.io/metrica_gobierno_abierto_2021/?fbclid=IwAR3ipYcCuyohth9o7zY0NFdODyMIUQ_-4uW_4GpmKJ2QwjrXJQbKGwD_qGc