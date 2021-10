UV regresa a aulas; no atentaremos contra derechos de alumnos: Rector

Este lunes, tras haber parado actividades presenciales por la pandemia, todas las regiones de la Universidad Veracruzana comenzaron un “primer ejercicio de retorno voluntario” a las aulas, con el plan de regresar totalmente a clases para el periodo febrero-julio de 2022.Según explicaron las autoridades de la institución, al dar la bienvenida a los alumnos, únicamente regresaron los jóvenes de primer y tercer semestre de las generaciones 2020 y 2021, quienes conocieron este día sus facultades, compañeros y docentes.En un mensaje virtual, el rector Martín Aguilar Sánchez destacó factores de certidumbre como la disminución de contagios de COVID-19 en el Estado y el país, la baja en hospitalizaciones y la vacunación de la población, incluida la comunidad universitaria, aclarando que este regreso es voluntario.“Un retorno que en el caso de la UV se hará de forma progresiva, gradual y ordenada, sin atentar contra los derechos de las y los estudiantes que prefieran seguir desarrollando sus experiencias educativas en la modalidad virtual. De entrada, lo que planteamos es que sean las generaciones de más reciente infgreso las 2020-2021 (…) las que inauguren esta nueva etapa”, dijo a alumnos, vicerrectores y personal administrativo.Sobre el número de estudiantes y personal que podría regresar a las actividades presenciales si así lo desea, detalló que en 2020 la matrícula total era de 16 mil 496 estudiantes inscritos para este año es de 159 mil 73.“En cuanto a los academicos y academicas, doy la cifra de 5 mil 409, que es el total de académicos contratados por la Universidad. A ello habría que añadir a los profesores y profesoras que tienen un contrato eventual, dijo, sumando a la vez a 5 mil 500 trabajadores administrativos.De acuerdo al Rector, para noviembre se espera que estudiantes en talleres, prácticas de campo y laboratorios también regresen y aclaró que las evaluaciones del periodo escolar agosto 2021-enero 2022 “continuarán desarrollandose a la distancia”.Con el retorno gradual a clases presenciales, este día se registró poco movimiento en la Zona Universitaria de Xalapa.En facultades de Derecho, Ingeniería y Ciencias Químicas y Contaduría y Administración se observaron a jóvenes de primer semestre que ingresaron por primera vez a sus aulas.Y aunque se aprecia entusiasmo por parte de algunos, otros más mostraron su inconformidad por este regreso, ya que consideran que no se sienten preparados ni seguros.Así es el caso de Andrea Montserrat, estudiante de nuevo ingreso de la carrera Ingeniería Ambiental, quien expresó que no se considero el resultado de la encuesta que les hicieron."A la hora de hacer la encuesta para ver si regresábamos a la escuela había 3 opciones: regresar , no regresar y forma híbrida (...) Los que votamos por forma híbrida se convirtió a regresar", dijo.El resto de estudiantes estarán abordando a sus facultades en lo que resta de la semana.