UV sí atendió recomendación de CEDH por caso de niña indígena fallecida

La Secretaría de Salud y la Universidad Veracruzana (UV) recularon y terminaron por acatar la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno al caso de la menor indígena Florencia “N”, quien falleció luego de que intentaron abusar sexualmente de ella.Inicialmente, tanto los Servicios de Salud de Veracruz como la casa de estudios rechazaron la recomendación de 32-2021, sin embargo, la propia CEDH reporta que posteriormente fue aceptada.En entrevista, el rector Martín Aguilar Sánchez dijo que reconsideran la postura de la institución tanto en ese como otros exhortos relacionados con Derechos Humanos.Recordó que la menor fue atendida por un estudiante de Medicina UV, aunque no es claro si tuvo supervisión al momento de atender a la menor que terminó falleciendo a causa de las heridas que le propinaron cuando regresaba de la escuela a su hogar en el municipio de Zozocolco.En entrevista, reciente Aguilar Sánchez dijo que se aceptó la responsabilidad de la institución con los familiares de la víctima y se está trabajando en el cumplimiento de la recomendación, la cual implica capacitar al personal universitario.“Se planteó no aceptar esa recomendación en la administración pasada y la valoración que yo hice en particular era muy importante, independientemente del grado de responsabilidad, asumir que debemos estar muy atentos en esos momentos y dar todos los apoyos al personal de la Universidad.“Pero asumimos que fue una repercusión fuerte y la aceptamos; aceptamos la capacitación que se requería, lo que teníamos con responsabilidad con la familia”, indicó.Reconoció que la anterior administración dejó “una herencia de casos” que no se aceptaron, sin embargo, desde su llegada a la rectoría optaron por modificar la postura de la casa de estudios.“Hubo como 2 o 3 casos que estaban pendientes de que no se aceptaron; nosotros aceptamos ciertas recomendaciones especialmente porque pensamos que era una manera de asumir parte de la responsabilidad.“Pero fue como una herencia de casos que no se afrontaron como debía hacer, sino que fue todo a medias”, señaló el rector.Cabe señalar que anteriormente Aguilar Sánchez también corrigió la postura de su antecesora, Sara Ladrón de Guevara González en el caso de la catedrática Remedios Álvarez Santos, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 61/2021.Inclusive, el Rector ofreció una disculpa pública a la catedrática, quien sufrió acoso y hostigamiento laboral por parte de directivos de la Facultad de Filosofía.