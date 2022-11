UV tiene nuevo Director General de Investigaciones

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, nombró a Roberto Zenteno Cuevas como nuevo titular de la Dirección General de Investigaciones (DGI), por su reconocida trayectoria científica en el ámbito de la salud pública.En la Sala de Juntas de Rectoría, Aguilar Sánchez tomó protesta al nuevo funcionario, quien desde hace dos años se desempeñaba como director del Instituto de Salud Pública de la UV.Roberto Zenteno también sucede en el cargo a Juan Ortiz Escamilla, recientemente nombrado secretario Académico.En el marco de esta ceremonia atestiguada tanto de forma presencial como virtual por funcionarios, directores generales de área y vicerrectores de las distintas regiones universitarias, el Rector destacó la trayectoria de Zenteno Cuevas dentro de la institución.Por ello, manifestó que este nombramiento se otorga a un universitario lo suficientemente competente, reflexivo y sagaz para encabezar una dependencia con tanto peso e importancia, encargada de ejecutar las políticas universitarias en torno a la investigación y de atender a las y los investigadores.“Le damos la más cordial bienvenida, agradecemos su disposición a sumarse a esta experiencia a favor de la UV y lo invitamos a velar porque nuestro proyecto de investigación funcione íntegramente, tenga pertinencia social, emprenda un movimiento de diálogo y de interpelación entre conocimiento básico y conocimiento aplicado, y genere círculos virtuosos en el ámbito de la docencia, la difusión de la cultura y la vinculación universitaria.”Tras reconocer la visión y liderazgo de Juan Ortiz Escamilla al frente de la DGI durante el primer año de su gestión, subrayó que en la UV se defiende el carácter sustantivo de la investigación como el paso imprescindible para encaminarse hacia una genuina evolución que no está dada de antemano, sino que se presenta como una exigencia a desarrollar.“Pensamos que en la medida que sigamos poblando la Universidad de una comunidad científica, diversificada y vigorosa, más cerca estaremos de proliferar esa alianza de los saberes teóricos y prácticos de la que México y Veracruz tanto están necesitando.”Después de rendir protesta como nuevo titular de la DGI, Roberto Zenteno agradeció al Rector esta distinción y confió en estar a la altura y responder a las expectativas que conlleva este cargo.“Lo asumo lleno de optimismo y entusiasmo, con mucha emoción de cumplir con un alto deber como universitario.”Resaltó que dicha labor no puede ser realizada por una sola persona y su grupo de colaboradores, sino que se trata de una responsabilidad compartida por todos y cada uno de los directores, investigadores, administrativos y personal de apoyo en los centros, institutos y facultades en donde se desarrolla investigación.Por ello, los exhortó a contribuir a esta noble misión y, con ello, promover la consolidación de la UV en el ámbito científico y tecnológico a nivel nacional e internacional.En apego al Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación integral”, aseguró que promoverá un estrecho acercamiento con todos y cada uno de los directores, coordinadores e investigadores. Asimismo, garantizó que el trabajo se realizará bajo una estricta vigilancia de los derechos humanos, la ética, la integridad científica y de no tolerancia a la violencia laboral y de género; “el trabajo en equipo será clave para salir adelante”, afirmó.Al dar lectura a la semblanza del Director General de Investigaciones, Juan Ortiz Escamilla expresó que tiene la seguridad y la confianza de que “queda en buenas manos la consolidación, generación y aplicación del conocimiento, así como su articulación con la docencia, a través de proyectos y acciones que permitan continuar con el fortalecimiento e impulso de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación del conocimiento y transferencia de tecnología para alcanzar las metas que forman parte del Programa de Trabajo 2021-2025”.Comentó que Roberto Zenteno es biólogo por la UV, con Maestría y Doctorado en Ciencias por la Facultad de Medicina y de Química, respectivamente, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de más de 60 publicaciones en revistas indexadas, ha publicado más de 10 capítulos de libros, coordinado cuatro libros en editoriales de prestigio; ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y dictado ponencias en más de 30 eventos académicos.Es titular de dos patentes internacionales y una transferencia tecnológica, además es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y recientemente promovido al Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores.En la UV, es miembro fundador de la Maestría en Salud Pública y del Doctorado en Ciencias Biológicas; actualmente integrante de los núcleos académicos de los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud y de la Maestría en Salud Pública.Presenciaron este acto las titulares de las secretarías de Desarrollo Institucional, y de Administración y Finanzas, Jaqueline Jongitud Zamora y Lizbeth Viveros Cancino, respectivamente; así como la Abogada General, Marisol Luna Leal.