UV trasmitirá en línea el 29 Festival de Teatro

La Universidad Veracruzana (UV), a través de la Dirección General de Difusión Cultural (DGDC), realizará del 27 al 31 de octubre el 29 Festival de Teatro Universitario, evento que a lo largo de sus diversas ediciones se ha convertido en un instrumento valioso para fomentar la creación, producción y divulgación de las artes escénicas.Raúl Jiménez Santamaría, académico de la UV y director del festival, comentó que la edición actual es muy significativa, ya que se realizará en medio de la pandemia de COVID-19, con la finalidad de rescatar los valores artísticos de la comunidad universitaria que se mantiene en el encierro.Compartió que entre los miembros del comité organizador del festival se encuentran Luis Mario Moncada y Juana María Garza, integrantes de la Organización Teatral de la UV, quienes se coordinan con Mónica Guerrero, de la DGDC, para sacar adelante la planeación del evento.El catedrático explicó que el festival será virtual; a través de Facebook y YouTube se transmitirán videos de montajes que tendrán una duración aproximada de 15 minutos, en los que participarán directores y estudiantes de las cinco regiones universitarias.Mencionó que para crear estos videos, se invitó a ocho directores teatrales a que hicieran propuestas de montajes, en las que se inscribieron los estudiantes universitarios participantes; aunado a esto, se convocó a artistas que trabajan con proyectos escénicos virtuales, así como a alumnos de los talleres libres de actuación.Todos los ensayos se realizan por medio de aplicaciones y redes sociales y cada participante trabaja a través de ellas bajo la supervisión del director que le corresponde.Comentó que se espera que de esta labor resulten alrededor de 20 puestas en escena; agregó que al final de las transmisiones, artistas de renombre que egresaron de la UV charlarán con el público espectador.Puntualizó que en esta edición del festival no habrá un concurso y las puestas en escena no participarán por un premio, ya que sólo se busca exhibirlas para deleite del público.Raúl Santamaría aseguró que la disposición de todos los participantes del festival ha sido grandiosa, ya que por una parte los directores están encantados con la idea de hacer uso de la tecnología para realizar su trabajo y los estudiantes que se quedaron sin actividad teatral en este año se encontraron con que podían volver a actuar.“Este festival dará a la comunidad universitaria y teatral la oportunidad de reunirse ante un evento especial y de tener contacto emocional con el público”, manifestó.Declaró que en medio de la contingencia actual es fundamental que las manifestaciones artísticas no cesen, ya que los seres humanos necesitan del arte y todo alimento cultural es indispensable en los momentos críticos.El programa completo del 29 Festival de Teatro Universitario y las noticias recientes en torno al evento se encuentran disponibles en el micrositio https://www.uv.mx/festivaldeteatrouniversitario/