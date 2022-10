UV Veracruz-Boca del Río atiende demandas de docentes de Ingeniería

Tras la protesta de docentes de las facultades de Ingeniería de la Universidad Veracruzana (UV), quienes aseguran que las obras que se llevan a cabo en el Campus no les permiten laborar de manera segura, el vicerrector de la zona Veracruz-Boca del Río, Rubén Edel Navarro, afirmó que se han reunido con el personal y se les ha dado respuesta a la mayoría de sus demandas, incluso antes del plantón que hicieron el 28 de septiembre.Precisó que de 105 puntos que los maestros solicitaron se atendieran, se dio respuesta a 88 y los demás están en revisión, estas demandas se atendieron en el lapso de un mes.“Estamos trabajando arduamente desde el día uno de la gestión para resolver algo que tiene 8 o 10 años. Es curioso llega una nueva gestión y quieren que se resuelva lo que no se ha resuelto en un año y quieren que se resuelva en un mes. No quiere decir que le estamos dando la vuelta a la situación, la estamos afrontando, sólo que debemos ser tolerantes, no debemos de ser intolerantes e intransigentes”, dijo.El Vicerrector precisó que son 24 los profesores los que se manifestaron de más de 200 de las facultades de Ingeniería.Añadió que de las quejas que se recibieron y se asentaron en un documento está informado el rector Martín Gerardo Aguilar.Rubén Edel Navarro, reconoció el esfuerzo que hacen los docentes que a pesar de las incomodidades que generan las obras de ampliación del campus están trabajando de manera presencial desde el inicio de este semestre.“El volumen de 105 peticiones de no abre la ventana, no funciona el clima, no abre bien esta llave. Las obras tenemos todas las expectativas que se puedan concluirse lo antes posible. Yo entiendo la incomodidad de los 24 profesores al respecto de la solicitud que se prestaran a trabajar a partir del 1 de agosto”.Finalmente agregó que para agilizar las obras de construcción, se asignaron recursos extraordinarios por 9 millones de pesos al campus de Ingeniería.