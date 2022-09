Vacas invadieron secundaria de Coatzacoalcos; arruinaron festejo patrio

Los festejos del Día de la Independencia de México se arruinaron en la Escuela Secundaria General Número 7 de Coatzacoalcos, debido a que amaneció llena de estiércol tras ser invadida por más de 20 vacas de un rancho vecino.El ganado que presuntamente es propiedad de una familia identificada como Bremont, se pasea por las canchas y pasillos de los salones de clases.La escuela se ubica en la colonia Ciudad Olmeca y a decir del director Rufino Luis Rueda, la situación data de más de 5 años y hasta el momento ninguna autoridad ha puesto orden al tema.El docente destacó que pese a las pláticas que ha tenido con los dueños, estos hacen caso omiso y hasta se molestan por los reclamos.Indicó que recientemente el plantel educativo fue pintado gracias a la aportación de padres de familia, y de nueva cuenta se ve sucio y huele mal por el excremento de estos animales."Yo llevo aquí 5 años y me comentan los maestros que tienen más tiempo aquí que ya tenían ese problema. Las vacas son de un ranchito aquí a lado de apellido Bremont, yo ya platiqué con ellos, pero unos días y de ahí de nuevo. Los animales ya nos mancharon paredes, el olor, hoy teníamos una actividad por la fecha que se conmemora y cómo van a comer los niños ahí con toda la suciedad", dijo.El festejo del Día de la Independencia tuvo que ser cancelado pues al llegar este jueves a la escuela, vieron la invasión de heces y no se pudo hacer el homenaje y el convivio con intercambio de alimentos que se tenía planeado.Del tema ya ha sido informada la dirección de Educación del Ayuntamiento y tampoco ha hecho lo propio por atender el tema.Hartos de la situación, los padres planean prácticamente tomar como rehenes a un par de vacas hasta que los dueños respondan por los daños y además de limpiar, repongan la pintura que fue dañada.La desesperación por el tema los ha llevado a tomar decisiones drásticas pues ya no encuentran cómo darle solución a lo que ocurre en el sitio.El plantel actualmente cuenta con más de 300 alumnos."Ya ahorita no contestan, yo creo deben tener mucha influencia porque nadie les hace nada. El apoyo que les pido es que las autoridades por medio de ustedes nos escuchen y ahora sí hagan algo", finalizó.