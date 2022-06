Vacuna contra COVID es segura para niños, garantiza pediatra

El médico pediatra Alejandro Pimentel Domínguez exhortó a los padres que tienen hijos de entre 5 y 11 años acudir a vacunarlos para así protegerlos a ellos y a su familia."También colabora para no tener mutaciones del virus en nuestra población y no se tengan variables que alcancen riesgos", dijo.Indicó que hay seguridad de la vacuna, pues de Pfizer ya se tiene la experiencia de su efectividad y que es menos reactigénica en niños."Entonces la alternativa que se tiene con este biológico, pues da una seguridad en que se tendrán menos problemas como con algunas otras vacunas, las cuales han provocando reacción"."La vacuna es segura, permite tener la tranquilidad de que no vamos a tener efectos secundarios en el caso de los niños vacunados, entonces eso creo que es importante. Otra cosa más es que no altera su calendario vacunal, pues es una dosis que podrán recibir sin problema en cualquier momento".Advirtió que si los niños no son inmunizados, entonces son susceptibles a contraer a la enfermedad y algunos casos podrán tener alguna complicación, por ello se podrá evitar un cuadro severo con la vacuna.Resaltó que en tanto los infantes no están vacunados, el virus va a circular entre ellos y la población que se enferma va a seguir contagiando en sus casas a sus padres y personas que tengan algún riesgo."También recordemos que este virus muta y da paso a nuevos serotipos, variables que van ocurriendo. Si tenemos menos densidad de virus en el ambiente, vamos a tener menos posibilidad de que el virus vaya a mutar dentro de la población".