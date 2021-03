Vacuna no garantiza volver a la normalidad, reactivación económica va para largo: Colegio de Economistas

La vacuna no garantiza el regreso a la normalidad y la reactivación de la economía, toda vez que la inoculación para la población económicamente activa va para “largo”, consideró el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta.



Y es que dijo, que, aunque el Gobierno Federal prevé que, con la aplicación de la vacuna, este mismo año se pueda recuperar la economía en el país, la velocidad a la que se aplican las vacunas es lenta.



Entrevistado, dijo que la inoculación no significa que a corto plazo se reactive la economía, pues incluso la primera etapa que contempla al sector de la Salud no ha finalizado y apenas se comienza con los adultos mayores de 60 años, por lo que se prevé que la población económicamente activa sea vacunada en muchos meses después o incluso en el próximo año.



“La vacunación no garantizará el regreso a la normalidad, esto no es a corto plazo, porque hay que vacunar a más de 80 millones de personas según los datos del Gobierno Federal y se lleva 2.7 millones vacunados, se informó que los adultos en el mes de abril ya estarían vacunados, y no será así, pues aún faltan más de 13 millones de adultos”, dijo.



El economista además agregó que, de acuerdo al último censo del INEGI, México tiene 120.1 millones de habitantes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo contempla a poco más de 80 millones de personas.



“Dicen que son 80 millones, pero ya somos 126.1 millones de habitantes, donde quedará el resto. Además, sólo se lleva una vacuna y aún falta otra, la vacuna no quiere decir tampoco que no hay que cuidarse, se pueden volver a incrementar otra vez el número de casos. La primera etapa son médicos y enfermeras, pero aún no se concluye, la gente activamente activa va para largo su vacunación, se decía que la gente joven no se infectaba o era menor, pero es mentira, ya hay muchos casos de contagios de jóvenes”, concluyó.