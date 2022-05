Vacunación antiCOVID ahora será en centros de salud y hospitales: Huerta

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer que a partir de ahora la vacunación contra el COVID-19 se hará en los centros de salud y hospitales que conforman el Sistema Sanitario de Veracruz y el Federal.Al visitar el módulo instalado en el Centro de Salud "Dr. Gastón Melo", en el centro de Xalapa, invitó a la ciudadanía que no se ha aplicado ninguna dosis del biológico contra el SARS-COV-2 o que no tiene el esquema completo, a acudir al dispensario más cercano para saber si ya pueden aplicársela allí."Ya estamos transfiriendo la vacunación de los macrocentros a los centros de salud y a todas las áreas médicas federales y estatales y un ejemplo es el Gastón Melo en Xalapa. Aquí los integrantes de la célula Correcaminos han estado vacunando, primeras dosis, segundas dosis, refuerzos para todas las edades", comentó.Huerta Ladrón de Guevara reiteró que se contará con las vacunas de todas las farmacéuticas, aunque en el caso de la Pfizer, que requiere una refrigeración mayor, los que la requieran serán anotados en una lista para poder suministrársela luego, incluso yendo a sus hogares."Si es que la tenemos vacunamos, si no aguantamos la demanda de la gente y luego los convocamos y si es necesario vamos a sus casas a aplicar en este caso una vacuna que necesita más cobertura", indicó.El funcionario federal dijo que no se destinarán todos los centros de salud para este propósito, ya que sería muy desgastante para el personal médico, además de que cada vez en menor la demanda de la vacuna contra el Coronavirus."Estamos platicando con la Brigada Correcaminos para darle información a la gente permanente de qué lugares y puntos en específico se va a tener la vacunación para que la gente tenga más certeza al acudir", precisó.Manuel Huerta también señaló que se atenderán a los menores de edad, desde los 12 años, que requieran ser inmunizados, aunque ello dependerá de la presencia de las dosis de Pfizer, la única autorizada para este grupo etario.Finalmente, detalló que el módulo en el Gastón Melo funcionará de lunes a viernes de 9:00 horas a 17:00 horas.