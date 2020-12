Vacunación contra COVID se aplicará en todo el país y sin mezquindades: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que el plan de vacunación contra la Covid-19 trazado por su gobierno se aplicará de "manera pareja en todo el país y sin mezquindades".



Al inaugurar esta tarde un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Moctezuma, Sonora, el mandatario aseguró que el tema de las vacunas no puede ser utilizado con fines políticos y electorales.



"Es un plan también citando a la gobernadora de sonora (Claudia Pavlovich) se va aplicar de manera pareja en todo el país, sin mezquindades, no puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales porque ni siquiera se puede hablar de propósitos políticos", dijo.



Acompañado de la gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, López Obrador reiteró que su gobierno busca tener lo más pronto posible las dosis para mitigar la pandemia que afecta al país.



"Ya se han firmado los contratos, hemos hablado con gobiernos extranjeros, ya tenemos pedidos para que se comience a vacunar en diciembre, no con todas las dosis que se necesitan porque no hay disponibilidad de la vacuna".



Y garantizó que se tiene el presupuesto para que la vacuna sea universal y de manera gratuita, y "vamos a llevar a cabo esta plan de vacunación, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.



Indicó que también se atenderán a quienes padecen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, y conforme los estados estén en semáforo verde se va a vacunar a los maestros para el regreso a clases.



Por eso que los sonorenses tengan la seguridad que al tener la disponibilidad de la vacuna se va aplicar en todas las comunidades hasta en el municipio de la sierra, en todos lados cuando tengamos esta vacuna".



Y añadió: "Contamos con el presupuesto para comprar todas las dosis que sean necesarias y garantizar que se vacune a todo el pueblo y garantizar que sea universal"