Vacunación nacional contra influenza inicia el lunes en módulos PREVENIMSS+

Este jueves, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona Veracruz Norte, invitó a la población derechohabiente y no derechohabiente a acudir a los módulos PREVENIMSS+ por el refuerzo anual de vacuna contra Influenza estacional, campaña que iniciará el 10 de octubre y concluirá el 31 de marzo de 2023.El Instituto dio a conocer que los síntomas de esta enfermedad y de la COVID-19 pueden confundirse, por lo cual es necesario realizar una prueba de detección si se llegan a presentar.Cabe mencionar que quienes no hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 podrán recibir de manera simultánea ambos biológicos si se encuentra indicada.Así es como el IMSS Veracruz Norte participará en la “Campaña de Vacunación Anti-Influenza Estacional temporada 2022-2023”, establecida por el Consejo Nacional de Vacunación, que iniciará el 10 de octubre de 2022 y concluirá el 31 de marzo de 2023.José Artemio Cruz López, coordinador de la oficina de Salud Pública, comentó que “la Influenza es una infección aguda causada por virus gripal que afecta las vías respiratorias. Esta infección dura generalmente una semana y se transmite con facilidad a través de gotas expulsadas por tos o estornudos, convirtiéndose en un grave problema de salud pública”.El galeno detalló que los síntomas de esta enfermedad son: temperatura mayor a 38° C, tos, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, articular y faríngeo; así como en ciertos casos, náusea, vómito y diarrea.Cruz López detalló que la meta de la campaña es llegar a las 343 mil 998 dosis aplicadas a población objetivo, que incluye a niñas y niños desde los 6 meses de edad y hasta los 4 años 11 meses; también la población de riesgo, que abarca a personas de entre 5 y 59 años que padezcan diabetes mellitus descontrolada, obesidad mórbida, cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal, cáncer y otras enfermedades que condicionen un estado de inmunodeficiencia congénita o adquirida”.Entre los principales objetivos de brindar esta protección está prevenir la infección y las complicaciones clínicas causadas por el virus en la población “blanco” y de riesgo bajo responsabilidad del IMSS, contribuyendo igualmente a la reducción del impacto en la carga de enfermedad institucional por Infecciones Respiratorias Agudas Graves en el contexto de la epidemia por COVID-19.El especialista comentó que las recomendaciones generales para la prevención de la enfermedad Influenza son cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, lavarse las manos con agua y jabón recurrentemente, evitar tocar ojos, nariz y boca, no asistir a lugares concurridos, evitar saludar de mano, beso o abrazo y no compartir utensilios de alimentos ni de aseo personal.Es importante que toda persona con antecedentes de enfermedad respiratoria con o sin fiebre dos semanas antes de la vacunación, deba esperar 14 días posteriores al inicio de sus síntomas y no debe haber presentado fiebre 48 horas antes para ser candidato y poder recibir la vacuna con seguridad.La vacuna estará disponible para población derechohabiente y no derechohabiente para ser aplicada en los módulos PREVENIMSS+ de cada una de las Unidades Médicas del Seguro Social, así como en los módulos colocados en las principales áreas de afluencia en vía pública.