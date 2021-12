Vacunados contra influenza tendrán que esperar por dosis antiCOVID

De última hora, adultos mayores que hacían fila para recibir su dosis de refuerzo contra COVID-19 en la ciudad de Veracruz se enteraron que no podrían ser vacunados si en los últimos 28 días se inmunizaron contra la influenza.“¡A buena hora lo dicen! Después de tres horas de estar haciendo cola”, dijeron hombres y mujeres de la tercera edad que hacían fila en el módulo de vacunación instalado en el Casino Naval, reprochando que no se les avisó con anticipación.Este día, cabe destacar, arrancó la vacunación de refuerzo en el Estado, comenzando con adultos de 60 años y más en el municipio porteño, donde la jornada concluirá el 17 de diciembre.“(Nos vinieron a decir) que los que vacunamos contra la influenza no nos pueden vacunar”, dijo un señor quien comentó no saber si ya había pasado el periodo requerido para vacunarse de nuevo.Cuestinado al respecto, personal de salud del módulo confirmó que quienes recientemente se vacunaron contra influenza no pueden ir por la dosis antiCOVID.“No se puede aplicar la vacuna (antiCOVID) porque su sistema inmunológico baja y entonces si le metemos otra dosis se pueden poner mal o se puede poner peor. El adulto nos puede decir que ya tiene más de un mes (de aplicada la vacuna de la influenza) pero si pasa y se la aplica puede ser peor las reacciones. Cuando son virales las dos vacunas como es en este caso, debemos esperar este determinado tiempo para que no haya ningún problema”, explicó Isabel, enfermera de apoyo de la Universidad Veracruzana.Así es como decenas de adultos mayores que acudieron por su dosis de refuerzo AstraZeneca tuvieron que regresarse sin su aplicación.Fue en noviembre pasado cuando la vacunación contra influenza comenzó en la entidad. En aquellas fechas, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sí había explicado que era necesario un periodo entre dicha dosis y aquella contra COVID.Sin embargo, para la jornada actual de refuerzo, las autoridades no divulgaron que quienes se vacunaran contra influenza no podrían recibir el fármaco contra Coronavirus.