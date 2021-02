Vacunarán contra COVID este jueves en Cosoleacaque y Tlacotepec de Mejía

El delegado de los Programas Federales para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que se sumará a otros municipios para la aplicación de la vacuna contra el Coronavirus.



En entrevista, indicó que a partir de mañana se comenzará a inmunizar a los adultos mayores de Cosoleacaque y de Tlacotepec de Mejía, con la vacuna AstraZeneca.



Huerta Ladrón de Guevara señaló que sólo se vacunará a los vecinos que residen en cada municipio y no de aledaños, para tener mayor control en la aplicación.



"Que no quieran ir de un municipio cercano como ha empezado a ocurrir en algunos casos porque no los vamos a poder atender".



El Delegado aseguró que para finales de abril o principios de mayo todos los adultos mayores que se hayan registrado para recibir la dosis, ya estarán vacunados, pues hasta la fecha, poco más del 70 por ciento en cada municipio ya están inscritos.



“Esperamos que a la brevedad lleguen a la entidad las vacunas de la segunda dosis. Según los números y las estadísticas que tenemos, son más del 70 por ciento en cada municipio, acuérdense que la aplicación de la vacuna es voluntaria y nosotros generamos las cifras conforme al registro que hicieron los adultos mayores".



Las vacunas que llegaron al país este miércoles de Pfizer serán para el personal de salud que atiende en primera línea y al que se le aplicará la segunda dosis.



"Llega Pfizer para la primera línea en su segunda dosis, que son los médicos y enfermeras. Son un poco más de 20 mil para esta segunda dosis".



De igual forma, descartó que se tengan casos en la entidad de vacunas donde las vacunas no se utilicen y queden inservibles por falta de aplicación.



Respecto a la aplicación de la vacuna a los docentes, detalló que se les inmunizará cuando los semáforos estén en verde.



"Hasta que haya semáforos verdes se les dará prioridad, mientras no haya semáforo verde, no. Necesitamos, como dijo el Gobernador, dos semáforos verdes consecutivos para el regreso presencial a las escuelas", concluyó.