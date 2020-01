Valida Protección Civil del Estado informe de daños que dejó surada en Zongolica

La Secretaría de Protección Civil del Estado realizó la validación del informe de daños causados por las suradas del jueves y viernes en este municipio y ahora se está a la espera de que se defina la ayuda que se otorgará a los ciudadanos, señaló el director de Protección Civil del ayuntamiento, David Flores Betanzo.



Mencionó que al realizar este sábado un recorrido por la zona de Tlanecpaquila, desde San Sebastián hasta Cotlaixco, y en donde por fortuna se observó una ligera disminución en la cantidad de afectaciones, ya que hay ciudadanos que por cuenta propia comenzaron a realizar las reparaciones de sus viviendas.



Indicó que el recorrido se llevó a cabo con el enlace regional de la dependencia, quien certificó los daños que hay.



Mencionó que debido a que dos viviendas representaban peligro para sus ocupantes, se les pidió desalojar, pero no hubo mayor problema y las familias se trasladaron con familiares.



Señaló que a pesar de la entrada del Frente Frío 28, que trajo muy bajas temperaturas a la región serrana, no se han visto en la necesidad de albergar a pobladores ya que los que tuvieron afectaciones con sus viviendas se quedaron en uno de sus cuartos o con familiares, aunque tienen a la disposición cobertores y despensas que entregarán a quienes se los soliciten.



Flores Betanzo indicó que la emergencia está controlada y este domingo se recorrerá la zona de Tepanticpac si las condiciones lo permiten, ya que este sábado la visibilidad en los caminos era prácticamente nula debido a la niebla y llovizna.



No obstante, indicó que la población no está aislada pues se mantienen en contacto por radio.