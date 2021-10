Vamos a aclarar los presuntos desvíos millonarios: Alcalde de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que en los siguientes días, su administración mostrará la información documental que respalda el uso de los recursos que fueron observados por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020.Y es que tras la aprobación de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas del año pasado, por parte del Congreso del Estado, en los que se ratificó un presunto daño patrimonial por 5 millones 501 mil 888.64 pesos en el Ayuntamiento capitalino, señaló que la comprobación del gasto “es un hecho”.“Es estos días se buscará mostrar las evidencias que soportan nuestra respuesta, pero eso ya es un hecho”, precisó en breve entrevista y al ser cuestionado sobre los señalamientos hechos por el ente auditor a su tercer año de Gobierno.Rodríguez Herrero reconoció que en la evaluación hecha por éste a la Cuenta Pública 2020 de la Alcaldía de Xalapa, las observaciones no sólo involucran a su gestión, también están relacionadas con las obras hechas por algunas empresas.“Si ustedes analizan con detalle esa evaluación que hizo el ORFIS, algunos temas tienen que ver con las empresas, y otros temas ciertamente tienen que ver con el Ayuntamiento y estamos dando respuesta formal a todas las observaciones que tuvo a bien hacer”, manifestó.El edil capitalino afirmó que es “muy importante” el trabajo que ha hecho el ente auditor del Estado, por lo que le brindó su respaldo en las revisiones que realizó a las cuentas públicas de Xalapa, los demás Ayuntamientos, a los Poderes Públicos y organismos autónomos.“Aplaudimos que tengamos un ORFIS que cuida y vigila que se usen de forma apropiada los recursos públicos. De modo que todas las observaciones y recomendaciones que nos ha hecho, las recibimos y las atendemos con mucho cuidado”, aseveró Rodríguez Herrero.Cabe recordar que el órgano fiscalizador encontró seis irregularidades en el uso de los recursos en el Ayuntamiento de Xalapa. El monto más grande de erogaciones no comprobadas fue por 3 millones 810 mil 208.90 pesos, relativo a la adquisición de armas cortas y largas y cargadores y municiones para éstas.Además, el ORFIS detectó erogaciones por concepto de “anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo que no fueron recuperados por un millón 169 mil 738.53 pesos.Se agrega la adquisición de plantas de arena, tierra, grava, equipamiento para emprendimientos por un importe de 264 mil 616.24 pesos sin que hayan mostrado las solicitudes de apoyos y listas de beneficiarios, que acrediten la recepción y aplicación de los recursos.Además, aparecen señalamientos por la obra de construcción de drenaje Pluvial Rio Amazonas 4a etapa, en las calles Av. Montes Himalaya entre las calles Cáucaso y Río Amazonas y Cáucaso entre las calles Av Montes Himalaya y Camino Antiguo a Chiltoyac, colonia Casa Blanca, en la que se realizaron pagos en exceso por volúmenes no ejecutados y que derivaron en un presunto daño patrimonial por 116 mil 171.45 pesos.También está la obra para la rehabilitación y equipamiento del edificio de Salud Animal, en el que se identificaron pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, que ascienden a 61 mil 701.27 pesos.Por otra parte, Rodríguez Herrero comentó que en noviembre se instalará la mesa de entrega-recepción entre su administración y la que encabezará a partir del 1 de enero, Ricardo Ahued Bardahuil.Afirmó que todo está preparado para que las cuentas, bienes y recursos de la Alcaldía Capitalina pasen formalmente a manos de las próximas autoridades de la ciudad.“En el mes de noviembre se cierra todo, (la mesa de entrega recepción) empieza en el mes de noviembre también, ya todo está preparado para hacer una entrega formal como debe de ser”, afirmó Rodríguez Herrero.Ante el anuncio de Ahued Bardahuil de que podría realizar algunas auditorías a su gestión, el edil xalapeño señaló que todas son “bienvenidas”.“Si las hace el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que la haga el siguiente alcalde es bienvenida también”, aseguró.Además, puntualizó que todo lo que se ha gastado o se gaste en estos últimos meses de la administración a su cargo, se ha hecho y se hará conforme lo marca la Ley, defendiendo la necesidad de erogar recursos para que “las cosas sigan funcionando”.“Tanto la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), como el Ayuntamiento tienen que cerrar bien, por supuesto hasta el último día de diciembre tenemos responsabilidad para atender las necesidades de la ciudadanía y si se necesita comprar una tuerca para que las cosas sigan funcionando, se tienen que comprar”, enfatizó.Finalmente, Hipólito Rodríguez Herrero negó que haya camiones recolectores de basura que estén descompuestos. “Ahorita todos los vehículos están trabajando, en este momento todos están trabajando”.