Vamos a reforzar seguridad: Alcalde de Coatzacoalcos tras asesinato de empresario

Un reforzamiento de vigilancia en el centro de la ciudad, es lo que anunció el alcalde Amado Cruz Malpica, luego del homicidio del empresario Javier Paredes.En conferencia de prensa convocada de última hora para dar a conocer su posicionamiento respecto al crimen, el Alcalde recordó que Coatzacoalcos llevaba ya 140 días sin homicidios."La brutalidad ocurrida ayer en Coatzacoalcos no admite palabras tibias, ni descripciones ambiguas. No he sido nunca partidario de posicionamientos ambiguos, por eso quiero empezar por dejar claro lo que siento y pienso al respecto.“El crimen del señor Francisco Javier Paredes Zarate es una atrocidad que como ya lo dijo bien la CANACO, es inadmisible", dijo el durante una reunión que aglomeró a empresarios y a representantes de dependencias de seguridad tanto federales, estatales como municipales.Reconoció que estos actos lastiman a la sociedad y la impunidad de sus perpetradores la ofende más.Amado Cruz repudió la situación y pidió a Fiscalía y dependencias de seguridad la investigación pertinente para dar justicia al caso y que pronto terminen en la cárcel los responsables."Como autoridad municipal estoy para responder la justa demanda de mayores garantías de seguridad preventiva. A la familia Paredes, la primera lastimada en este crimen, mis condolencias respetuosas, abrazo y pésame", dijo.Asimismo, se comprometió a apoyarlos en lo necesario y reiteró el reforzamiento policial en la zona centro que ordenó a la Policía Municipal a raíz de lo ocurrido."Vamos a implementar un reforzamiento que sea necesario para mejorar los resultados. He pedido a la Policía Municipal bajo mi responsabilidad un reforzamiento en la vigilancia, en particular del Centro de la ciudad y espero recibir el concurso de las otras entidades de seguridad pública, estoy seguro van a responder al llamado", aseguró.