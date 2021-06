Vamos por Zetas y Cártel Jalisco, por todo generador de violencia: Hugo Gutiérrez

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseguró que todos los días están tras los objetivos generadores de violencia que se tienen identificados, y si no caen en Veracruz, lo harán en otros Estados, porque ya cuentan con las órdenes de aprehensión, como ya ocurrió con “El Dany”.



Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el funcionario estatal detalló que la Fuerza Civil está mayormente desplegada al norte de la Entidad, por la “complejidad de las células delictivas”, y la Policía Estatal hacia el centro y sur, porque es más de prevención.



Adicionalmente, rechazó que la SSP ataque más a un grupo de la delincuencia organizada para permitir la entrada de otro, y en cambio enfatizó que detienen a quien se atraviese.



“Pescamos desde Zetas, Cartel Jalisco; desafortunadamente aquí en el Estado dejaron crecer mucho al Cartel Jalisco Nueva Generación, entonces fue con los que nosotros nos empezamos a topetear”, dijo.



En ultrajes a la autoridad, necesario agravar penas



Por otra parte, el Secretario de Seguridad Pública cuestionó que con el nuevo Sistema de Justicia Penal no se pusiera atención a los Códigos Penales de los Estados y ello haya hecho que muchos delincuentes que son detenidos, salgan libres al decretarse la suspensión de su proceso penal.



Con relación a delito de ultrajes a la autoridad, que tanta polémica ha despertado desde su reforma en la ley estatal, dijo que éste siempre ha existido, lo único que se hizo fue agravarlo cuando el que ataque a la autoridad lo haga con armas de fuego.



A decir de Hugo Gutiérrez, el Artículo 19 Constitucional también establece prisión preventiva oficiosa a quienes comentan ilícitos usando armas de fuego o explosivos.



“Era más grave que trajeran un taxi sin concesión a que le tiraras unos balazos a un policía, y creo que eso no es justo, que en Veracruz o en cualquier parte del mundo no le tengan respeto a las autoridades, porque de ella emana la tranquilidad y bienestar de la ciudadanía”, afirmó.



Además del agravamiento del delito de ultrajes a la autoridad, también se incluyó el tipo penal de “cobro de piso”, por lo que si se descubre a alguien extorsionando a un empresario, se castigaran de 7 a 15 años, sostuvo.



“Entonces sí hay que empezar a endurecer los códigos para poder tener más bienestar y que sea algo acorde, si tengo un nuevo sistema, debo tener un código más duro, si quiero trabajo con el código anterior, pues vámonos al código anterior (…) apoyo que sea más duro en los delitos dolosos, en los delitos culposos no”, abundó.



Exitoso operativo electoral



Sobre el operativo implementado durante el proceso y la jornada electoral del pasado 6 de junio, el funcionario estatal lo definió como exitoso y dijo que se vio reflejado en que el 60 % de las personas salieron a votar, porque se sintieron seguras de salir a ejercer su derecho.



Aunque reconoció que como en todos los procesos electorales anteriores, hubo algunos incidentes en municipios donde les “gana la pasión”.



“En esos municipios tuvimos que intervenir con más personal para que se fuera de una situación moderada a escalar a una situación mayor”, expuso al enumerar que las detenciones que realizaron se debieron a que se detectaron personas comprando votos o intimidando a la población para que no entraran a sufragar.



En este punto, comentó que esto ocurrió principalmente en Pánuco y otros “grandes detenidos” en Coatzacoalcos, además de Tantoyuca, “pero fueron casos muy aislados y cosas muy simples”, donde a algunos se les halló con grandes sumas de dinero y fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para que investigara el origen de éste.



Gutiérrez Maldonado reiteró que antes, durante y después de los votaciones han apoyado a la autoridad electoral, con el resguardo de los Consejos Municipales y Distritales, aunque reconoció que se incrementó la vigilancia luego del llamamiento que hicieron los integrantes del Consejo General del OPLE.



“Estamos conscientes y queremos que sepan que tienen la seguridad de parte la Secretaría para que ellos también puedan hacer su trabajo (…) nosotros seguimos con estos operativo, vamos a cuidar hasta que el OPLE, el INE los indiquen, les vamos a dar la seguridad y las garantías que ellos están pidiendo”, afirmó.