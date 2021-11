Van 2 años sin titular en Instituto Veracruzano de las Mujeres

El nombramiento de Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres tiene dos años de retraso, lamentó la activista Belem Palmeros Exsome, quien señaló la Secretaría de Gobierno del Estado debió lanzar la convocatoria para la selección una vez iniciada la actual administración y sólo se nombró a una encargada de despacho.Reprochó que el titular de la dependencia, Eric Cisneros Burgos, señaló en su comparecencia que será en enero cuando se designe a la titular del IVM.Además resaltó que la actual encargada, no puede ser ratificada, como también señaló el secretario de gobierno.“Sigue siendo una encargada de despacho, no la pueden ratificar, ella sí puede participar en la convocatoria porque no se le impide la ley, pero no debiera porque es una convocatoria pública, convocatoria abierta, donde ella estando adentro, no debiera participar. Deja en desventaja a las demás compañeras”.La feminista indicó que hubo omisión al no sacar la convocatoria para seleccionar a la nueva titular, cuando es una acción que debe ser inmediata a la salida,“En dos años no sacaron convocatoria de la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Cuando llega la nueva encargada de despacho, cuando renuncia la pasada directora, el Consejo rápidamente, tanto el Consejo Social como el Consejo Consultivo sacan la convocatoria de la nueva directora, la convocatoria pública para que una se registre con las atribuciones, pero simplemente el secretario no la sacó, hubo omisión de su parte, así con todas las letras lo digo, hubo omisión de hacer caso a lo que las consejeras estaban diciendo”, finalizó.