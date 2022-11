Van 24 vehículos particulares detenidos en Veracruz por operar como transporte público

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha detenido 24 vehículo particulares por dar servicio de transporte a través de plataformas como Uber.Esto lo confirmó el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien subrayó que no se permitirá dicho servicio en Veracruz para no afectar a los concesionarios del transporte público.“No está autorizado ni se dará la autorización para que operen en el Estado; hasta el momento es esa la situación. No van a operar aquí los Uber, por ellos se han implementado operativos permanentes.“Tenemos 24 unidades particulares que prestaban el servicio y que ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado”, mencionó.Al respecto, aseguró que las unidades son remitidas a la Fiscalía General del Estado, que les aplica una multa que va de los 56 mil pesos a 96 mil pesos, aproximadamente.“Se les aplicó ya una multa que equivale a 589 a mil UMAS; esa es la situación, no vamos a permitir el ingreso de esos servicios para o afectar al gremio taxista que ya está concesionado”, reiteró el funcionario en su comparecencia.