Van 6 muertes por alcohol adulterado en Rafael Delgado; población sigue bebiendo

La alcaldesa de Rafael Delgado, Isidora Antonio Ramos, informó que hasta el momento han muerto seis personas por la ingesta de alcohol adulterado, mientras que cuatro más están en el hospital.



"Ya fallecieron seis varones por ingerir bebidas alcohólicas adulteradas, tenemos cuatro señores en el hospital y me reportan que están en estado de coma y solamente uno ha logrado salir adelante y le dieron de alta", dijo.



Añadió que lamentablemente no han podido evitar que las personas sigan tomando, pues en un velorio el pasado sábado de igual forma estuvieron ingiriendo alcohol y ahora se espera que no vaya haber más intoxicados.



"Desde aquí hago el llamado para que los ciudadanos no sigan bebiendo alcohol, en tanto nosotros estamos rastreando todo lugar donde se venda licor adulterado y evitar así qué se siga vendiendo", dijo.