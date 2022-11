Van al menos 100 despidos ilegales en ISSSTE Veracruz, acusa Sindicato

El presidente nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (SItISSSTE), Carlos Alberto Hernández Nieto, aseguró que desde el 2019 a la fecha se han dado al menos 100 despidos injustificados en la Delegación del ISSSTE en Veracruz.En conferencia de prensa, acusó a la subdelegada de Administración, María Cruz García Ramón, de incurrir en esta presunta ilegalidad, lo que a su decir ha generado pagos elevados por parte del organismo a los trabajadores que demandaron su baja laboral sin sustento, además de la reinstalación en sus puestos de muchos de ellos."Yo le calculo alrededor de 100 despidos en esta administración aquí en Veracruz. En la administración de ella. De 2019 a la fecha, de trabajadores operativos porque también se han despedido a trabajares de confianza, que se traducen en una cuestión económica", comentó.Al acompañar a a Enrique Zenón Lara Pérez, el último de los empleados despedido en la delegación despedido, reiteró que García Ramos presuntamente ha cometido atropellos hacia los trabajadores y se ha inmiscuido en su vida sindical."Se han venido cometiendo una serie de atropellos y de violaciones hacia todos los trabajadores, tan es así que ha tenido una injerencia en la vida sindical en el Estado", acusó al decir que se favorece al otro sindicato y se presiona a los que están agremiados al SITISSSTE, que cuenta con 6 mil en todo el país."Todos los despidos que se han llevado a cabo son injustificados porque no se llevan a cabo los procedimientos adecuados, levantamiento de actas, de una entrega de un cese, tan es así que los juicios laborales se pierden y se pierden por esa falta de capacidad", aseguró.Y es que acotó que en los litigo laborales, la funcionaria aparentemente no sabe justificar las bajas que ha firmado en la delegación, por lo tanto se condena al ISSSTE a pagar al extrabajador sumas que de hasta un millón de pesos, dependiendo la plaza y el salario."Son recursos económicos que el Instituto está erogando y que se pudieran utilizar en infraestructura, en equipamiento", insistió el líder sindical en su queja.Afirmó que tras estas supuestas anomalías en los despidos, se ha logrado la reinstalación y lo harán también con la secretaria General de la Sección del SITISSSTE en Veracruz, Nora Elsa Gallegos Rodríguez, quien está en juicio por su despido y la administradora aparentemente se niega a reconocerla."Ella no tiene por qué meterse y decir o no si es o no la secretaria, eso lo determinamos los trabajadores afiliados al sindicato. Ella violenta los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores", comentó una vez más.Tras 21 años de servicio en la Delegación del ISSSTE en Veracruz, el extrabajador del Órgano Interno de Control, Enrique Zenón Lara Pérez, denunció a la subdelegada de Administración, María Cruz García Ramón, de supuestamente despedirlo sin justificación.Señaló que ella no es su jefa inmediata; sin embargo, firmó la baja laboral sin que se le explicara el motivo, aunque refirió que le señalaron que era por no cumplir con sus funciones, pese a que aseguró que durante el tiempo que trabajó allí, nunca tuvo un reporte o una falta administrativa."Ella firmó el documento junto con el titular para que me despidieran, los motivos los desconozco pero la situación es esa, despedir personal, estar presionándonos, porque no soy el primero al que le han levantado actas", mencionó ante los reporteros.Agregó que se le señaló de no cumplir con lo que su ex jefe le había indicado; no obstante, mencionó que la situación obedeció al exceso de trabajo en el Órgano Interno de Control que había hacia su persona y sus demás ex compañeros, que según dijo, tienen miedo de denunciar por temor a que los corran también."Hice más trabajo del que debía hacer. Hacía funciones secretariales, cuando no le correspondían; le hacía los viáticos a mi exjefe y excompañeros, darle seguimiento a cosas que él como titular tenía que hacer y nosotros como compañeros del área de Auditoría se las hacíamos", denunció.Abundó que durante su función presentó un documento, de donde "se agarró" su ex jefe para levantarle un acta administrativa y posteriormente proceder al cese definitivo y la rescisión de su contrato tras más de dos décadas allí."No me dieron nada, ni finiquito. Estaba esperando que le llegara en mi quincena. Estos hechos se presentaron el 21 de octubre, cuando me dijo bye bye", expuso el afectado al apuntar que pertenece al SINADTISSSTE, liderado a nivel nacional por Alberto Cornejo Choperena y en Veracruz, por Alberto Palmeros, quién no le brindó el respaldo."Yo le hablé para que recibiera apoyo de él, yo creía que iba a tener el apoyo de decirme, esta situación no va a pasar, vamos a conciliar, te vamos a poner unos abogados, pero no, me dijo, si quieres te ponemos unos abogados", externó.