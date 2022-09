Van contra administrador del Hospital de Río Blanco por despidos

Continúan la protesta de trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco a quienes no se le renovó el contrato.Ahora, afirman que la decisión de que ya no trabajen en el nosocomio fue a título personal del encargado de Recursos Humanos y del administrador.Apoyados por compañeros de diferentes áreas y turnos, dijeron que personal es testigo de que ellos estuvieron durante toda la pandemia de COVID-19, que llevaron el virus a sus familias y aún sin saber cómo enfrentarlo le dieron la batalla.Insistieron en que el presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todos aquellos que se habían sumado a dar la atención en esta pandemia recibirían una base, lo cual no ocurrió y no cuentan siquiera con algún tipo de prestación.Asimismo dijeron que el personal sindicalizado les ha otorgado su apoyo y ayer lunes fueron a Xalapa para conocer sobre esta situación y en la misma Secretaría de Salud les informaron que sus contratos sí salieron.Por tal motivo han querido hablar con el administrador Carlos Galicia y con Recursos Humanos, pues les dijeron que firmaran un supuesto contrato indefinido y después les dieron las gracias, sin embargo, nadie les ha querido dar la cara"Lo único que recibimos del administrador, fue que nos mandara elementos de la Fuerza Civil para sacarnos del hospital, aunque él sabe que hay algunas otras personas que ya están trabajando en este hospital y son las que quieren meter en nuestro lugar y esto sin duda alguna es corrupción".De igual forma, destacaron que tienen conocimiento que el mismo director del hospital, Álvaro Vazquez, desconoce por qué se tomó esa decisión, pues es personal necesario para seguir dando la atención.