Van contra Juez por liberar a Exdiputado que atropelló y mató a niña

El Ejecutivo del Estado solicitará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz investigar la actuación del juez José Luis Alberto Cobos Hernández, quien a pesar de la solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a dictar prisión preventiva en contra del exdiputado local Antonio “N”, quien atropelló y mató a una niña de 7 años en Huatusco.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicó que se presume una acción indebida del juzgador, quien aplicó la medida cautelar de firma semanal en contra del exlegislador de extracción priista.“Fue uno de los temas que tratamos como yo lo había advertido, yo iba a dar a conocer al Juez o Jueces que tengamos nosotros sospecha que presuntamente hayan actuado de manera indebida”.Detalló que el Juez Cobos Hernández modificó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General del Estado.“La Fiscalía solicitó al juez prisión preventiva como medida cautelar y de pronto el juez la cambia, la modificó para una medida cautelar diferente que es la firma periódica”, dijo.No obstante, aclaró que el exdiputado sí quedó vinculado a proceso como presunto responsable de la muerte de la menor.“La Fiscalía advirtió en sus argumentos que debería dársele la prisión preventiva, no la aceptó, sin embargo, se siguió peleando la Fiscalía y se logró vincularlo a proceso, está vinculado, lamentablemente una medida cautelar diferente a prisión preventiva, sin embargo, hablando con la Fiscal, ella misma decidió inconformarse en contra de la decisión del Juez y yo voy a estar muy atento, voy a darle seguimiento al caso, vamos a estar en comunicación directa con la Fiscal”, dijo.García Jiménez adelantó que en las próximas horas se reunirá con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Romero Cruz, a quien le solicitará que desde el Consejo de la Judicatura se investigue al togado.“Voy a reunirme con la Presidenta para ver ese caso, porque el juez José Luis Alberto Cobos Hernández actuó de esa manera y para que la gente lo sepa y sepa quién está actuando desde nuestro punto de vista, no muy apegado a derecho. Vamos a pedir que el Consejo de la Judicatura inicie algún procedimiento de investigación del actuar del juez”, dijo.Finalmente, insistió que en Veracruz no habrá impunidad por lo que la ley se aplica parejo en contra de quienes la infringen, por lo que en este asunto el exlegislador priista no será la excepción, por lo que afirmó que se mantendrá atento al desarrollo del caso.“Ya no tenía fuero, era del PRI y vamos a estar muy atentos, insisto, tenemos que revisar el actuar del Juez y como lo había advertido yo soy el Poder Ejecutivo pero sí puedo hablar y señalar lo que no me parece en las actuaciones que hagan elementos de Poder Judicial y para eso existe coordinación”, aseguró el Mandatario estatal.