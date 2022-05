Van contra Raúl Martínez Chávez, exdirector de RTV, por dejar vencer concesión

El exdirector de Radio Televisión de Veracruz (RTV), Raúl Martínez Chávez, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la tramitación extemporánea de la prórroga del título de concesión de TV MAS, que derivó en su salida del aire desde principios de enero.En el documento presentado ante la instancia procuradora de justicia, se le señala de haber incurrido en el incumplimiento de un deber legal, al haber hecho la solicitud ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hasta el 6 de agosto de 2018, cuando el plazo máximo era el 11 de junio de ese año.Y es que se precisa que el 29 de enero de 2020, el director general de Concesiones de Radiodifusión del IFT, Álvaro Guzmán Gutiérrez, respondió a la petición hecha por Martínez Chávez, especificando que resultaba evidente que se encontraba fuera del término previsto en el artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.Ello porque la concesión tenía una vigencia de 17 años 9 meses y 9 días, contados del 22 de marzo de 2004 al 31 de diciembre do 2021 y la solicitud de renovación debía hacerse en la última quinta parte de la vigencia, que inició el 11 de junio de 2017 y culminó el 11 de junio de 2018."Como ha quedado señalado, la petición que formuló el ahora investigado y probable responsable, fue presentada de manera extemporánea, tal y como le fue notificado de manera oportuna por parte de la Dirección General de Concesiones de Radiodifusión a mi representada", se indica en la denuncia presentada por RTV a través de su apoderado legal, Víctor Alejandro Guzmán Mendiola.El litigante menciona en el escrito interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción que al no haberse peticionado en tiempo legal y forma la solicitud de prórroga título de concesión, Radio Televisión de Veracruz tenía la obligación administrativa, operativa y técnica de apagar el transmisor de la estación Las Lajas XHGV-TDT "por la negligencia" de no haberse efectuado en el plazo legalmente establecido.El representante legal de este organismo público descentralizado expone que no existía posibilidad legal de impugnar la notificación efectuada por el funcionario del IFT, ya que el estudio fue concreto y "estaba más que demostrado" que la solicitud fue presentada de manera extemporánea, lo que obligó a buscar alternativas administrativas y legales para poder recuperar el espacio radioeléctrico, lo que al final no ocurrió.Sino que el Gobierno del Estado de Veracruz tuvo que solicitar un nuevo título de concesión, el 4 de octubre del 2021, dentro del "Programa Anual de Bandas de Frecuencia (PABF) 2022", emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y una vez cumplidos los requisitos legales, técnicos y administrativos, el 8 de febrero pasado fue notificada la autorización de los parámetros técnicos retornando las transmisiones.Como exhibió alcalorpolitico.com en enero de este año, la concesión de televisión digital que pertenecía a Radio Televisión de Veracruz (RTV) no fue renovada por el actuar negligente de Raúl Martínez Chávez, quien fuera el Director General de la televisora estatal durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, de acuerdo con documentos obtenidos en exclusiva por alcalorpolitico.com.A través del oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/0106/2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó al Gobierno de Veracruz que no cumplía con los requisitos para iniciar el procedimiento para renovar la concesión de RTV, al haberlo solicitado extemporáneamente.Dentro del oficio antes mencionado, Álvaro Guzmán Gutiérrez, director general de Concesiones del IFT, señalara que, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la solicitud de renovación debía haber sido presentada entre el 11 de junio de 2017 y el 11 de junio de 2018. Sin embargo, Raúl Martínez Chávez, quien dirigió RTV durante el yunismo (2016-2018), solicitó la renovación de la concesión hasta el 6 de agosto de 2018, es decir, fuera del plazo legal.Raúl Martínez Chávez, entonces director general de RTV, incumplió con lo establecido en la Ley, ocasionando que RTV, por primera vez, haya perdido la concesión para el uso del espectro radioeléctrico que le permite transmitir de manera gratuita a todos los veracruzanos.Lo anterior, podría configurar, además de una responsabilidad administrativa, la comisión del delito de incumplimiento de un deber legal, con motivo de su actuar negligente, lo que le acarrearía penas de hasta 8 años de prisión.