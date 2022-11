Vandalizan equipo para monitorear el Pico de Orizaba

Debido al vandalismo que se ha registrado con el equipo de monitoreo en el volcán Pico de Orizaba, la información que se recibe es incompleta y no permiten ubicar con precisión el lugar donde se originan sismos, indicó la vulcanóloga Katrin Sieron.Explicó que actualmente funciona la estación sísmica Halcón y hay una más en el volcán Sierra Negra, pero de esta última no se reciben datos completos, ya que les llegan durante una parte del día.Recordó que la otra estación de monitoreo, la Halcón II, fue vandalizada y se la robaron hace años, lo cual es lamentable, pues si bien es un equipo costoso, a una persona no le sirve para nada, no la puede usar, tampoco vender.Explicó que la información que brindaban los tres sismógrafos permitía ubicar el punto en que se registraba un sismo, lo cual es importante para alertar a la población en caso de riesgo.La investigadora del Centro de Ciencias de la Tierra invitó a los alcaldes y autoridades para que se informe a la gente de la labor que se hace y así ésta ayude a cuidar y respetar los equipos, pues los datos que de ahí se obtengan pueden ayudar a evitar afectaciones a la misma población.