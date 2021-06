Buenas tardes,



Por medio del presente hago la siguiente denuncia, vivo en la calle Cuernavaca en la colonia Progreso Macuiltépetl y desde hace una semana no tenemos agua, este problema es constante. He hablado a CMAS para hacer el reporte y no obtengo respuesta, lo único que obtengo es el recibo del agua, el cual no falta mes con mes, es curioso que calles cercanas no tienen ese inconveniente.



Por favor si por medio del presente nos pudieran apoyar y ojalá vecinos que leyeran esta publicación puedan reforzar esta nota para que se nos haga caso, ya que cada semana es lo mismo y ni siquiera alcanza a subir al tinaco.