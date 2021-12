Buenos días:Ojalá pudieran apoyarme nuevamente publicando una denuncia.El 22 de septiembre en la calle Mercedes Caraza de la colonia Libertad, en Xalapa, se pintaron líneas con cal para iniciar con una obra por parte de la SIOP la cual consistía en implementar drenaje pluvial a base de tragatormentas, tubería y un canal. Supuestamente no tardaría más de un mes y es la fecha que aún no terminan y ha habido diversas afectaciones y accidentes por parte de los vecinos.Cabe mencionar que han estado trabajando sólo con cuatro trabajadores máximo y el operador de la máquina llega a las 10 de la mañana.Hay partes que ya no ha sido trabajado y no le han puesto rejillas a los tragatormentas aumentando el riesgo de accidentes.Ojalá las autoridades correspondientes den pronta solución a esta problemática.Muchas gracias.