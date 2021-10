Vecina solicita que Megacable arregle calle que abrió para meter cableado, en Xalapa

Buenos días:Soy habitante del fraccionamiento Lomas de la Pradera.Mi denuncia es por el mal trabajo de la compañía Megacable, ya que, desde aproximadamente un mes, empleados de dicha compañía rompieron la avenida en ambos sentidos para meter cableado. Sólo taparon lo que rompieron con cartones, según para que no pasaran los automovilistas pero como no se veía lo que habían puesto, los autos pasaban por encima del corte que hicieron.Hasta la fecha no han regresado para arreglar sus destrozos y sus materiales sobrantes continuán en la calle, esto pone en peligro a los habitantes y a las viviendas. También estorba al paso de los autos.Hace unos días vino un empleado de la compañía para hacer una instalación en una casa, me acerqué a mencionarle lo sucedido, a lo que me dijo que no le correspondía y tenía que ir a las oficinas.Espero puedan colaborar con mi denuncia para que los de Megacable le den solución al problema, gracias.