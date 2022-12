Vecinos acusan presiones para que acepten Centro de Ecotecnias en Xalapa

El presidente de la asociación civil “Regalemos un Paraizoo”, Rafael Bravo Araujo, acusó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y a la empresa que ejecuta el Centro de Ecotecnias, de estar dividiendo a los vecinos de la colonia Margarita Maza de Juárez para que permitan la construcción de la obra.En entrevista, dijo que la contratista y la dependencia federal condicionan el ofrecimiento de obras y servicios como la seguridad y la iluminación pública, a que los colonos dejen de oponerse a la edificación de este centro."Hay condicionamiento a algo que es tan básico como lo es la seguridad, en este caso, con la iluminación, o un puesto de vigilancia de la Policía Municipal y aparte la dignificación de las calles", señaló.Bravo Araujo agregó que incluso les prometieron construir una escuela y unas oficinas para ofrecer mayor vigilancia en la zona; además, que tras la pavimentación de una calle, el corporativo supuestamente les señaló a los colonos que ya que tenían la vialidad rehabilitada, ahora les permitiera seguir con la construcción."Entendemos que hay muchos intereses ahí. A nosotros como asociación nos gustaría que el interés principal sea el erradicar las desigualdades de esa zona, el bienestar, y garantizar un derecho al medio ambiente sano, y eso conlleva muchas otras cosas como protección civil y seguridad; sin embargo, sentimos que no está siendo ese el sentido u objetivo principal de la obra", reiteró.Expresó que esta semana, todos los involucrados en la obra fueron citados a una reunión en el Palacio Municipal, en la que pudieron constatar que se había hecho una labor de convencimiento hacia unos vecinos, quienes se decantaron porque se siguiera con el proyecto; mientras que otros seguirán en su posición de que se frenará."Se hace este llamado a la no división porque ese día de la reunión sí hubo polarizaciones. Iban representantes de todos los involucrados. Y no sólo la constructora busca dividir, nosotros los sentimos de parte de las autoridades, en este caso SEDATU", afirmó.No obstante, reconoció que la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa sí respondió a las denuncias que hicieron los vecinos y aplicó las multas correspondientes a la constructora ante el incumplimiento que estaba haciendo; al tiempo que recordó que la construcción carecía de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), y aún así se empezó a ejecutar."Hay una postura de que se mantenga detenida la obra, que se regularice todo, que existan las sanciones competentes. Lamentablemente no hubo un análisis en el proyecto que era lo que nosotros pedíamos, que se involucrara la sociedad, que se contratara a mismos colonos para que su economía se viera beneficiada, que se hiciera bioconstrucción para que hubiera unas ecoaulas reales, que a nuestro parecer es más caprico", refirió el ambientalista.Asimismo, aseguró que pese al amparo provisional que lograron los vecinos, la SEDATU y la empresa siguieron con la obra por lo que hubo un desacato a una decisión jurisdiccional federal.