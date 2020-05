Vecinos acusan reapertura de albergue irregular solapado por Gobierno de Xalapa

No sabemos a ciencia cierta si el Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero conoce esta historia, pero sus subordinados relacionados al DIF municipal actúan omitiendo las leyes y actuando bajo el agua y sin apego a la Ley.



Aprovechando la cuarentena hace un mes se instalaron sin permisos y sin aceptación de vecinos de la colonia Pedregal de las Ánimas un albergue con niños; niñas y adolescentes antes llamado San Charbel, ahora llamado “Sembrando Amor y Esperanza“ a cargo de Giovani Flamenco Ruiz.



Estos niños son víctimas del negocio que tiene este señor que bajo el manto legal de una asociación civil; baja recursos federales por más de 100 mil pesos mensuales y paga rentas de 20 mil; asimismo cobra cuotas a los chicos que ahí ingresan, los alecciona con golpes que son escuchados por vecinos y los manda a pedir dinero a las calles.



Esta farsa de asociación que opera sin Ley, cobijada por la impunidad de varias autoridades municipales, ya ha pasado por varios domicilios en esta ciudad teniendo en todos graves problemas con los vecinos; el último domicilio registrado por San Charbel fue en la privada de Basurto en donde fueron demandados y finalmente expulsados.



Se trasladan igual sin permisos y se instalan en otra privada, ahora la calle elegida fue la Privada de piedra azul en la colonia pedregal de las animas de esta ciudad EN DONDE LOS VECINOS SE ENCUENTRAN INCONFORMES POR ESTA IMPOSICIÓN LEJOS MUY LEJOS DE LA LEY.



¿Los xalapeños nos preguntamos por qué esta asociación basada en la ilegalidad, la mentira y el abuso a la sociedad siguen operando?



¿Por qué el DIF municipal; desarrollo urbano y protección civil no clausuran?

¿Por qué no dan el lugar adecuado a estos niños, niñas y jóvenes?



Existe bajo la cortina de COVID total Impunidad; descaro y abuso sobre las familias residentes en la colonia Pedregal de las Ánimas quienes ahora viven llenos de temor y con ventanas cerradas.



Los jóvenes que ahí viven tienen problemas de esquizofrenia; TDA; falta de control de impulsos junto a otras enfermedades mentales como lo menciona el mismo encargado; estos jóvenes son víctima tanto como de los vecinos de esta colonia; ya que ellos requieren de un espacio especial en donde el riesgo de sus enfermedades sea tratado de manera correcta y no genere situaciones de otra índole con vecinos alrededor.

La sociedad xalapeña se pregunta. ¿Porque no se instalaron en algún lugar libre de riesgos a la población civil?



¿Por qué ponen en riesgo a los vecinos que los rodea y que ahora tiene que convivir con estos jóvenes enfermos y enfermas que circulan por las calles .?



¿Dónde está la Ley?



¿Dónde está el ayuntamiento que sí que tiene personal e inspectores para cerrar los negocios por COVID y que no ha hecho nada por clausurar este lugar?



La constitución obliga a los servidores públicos a ejercer la ley y representar al pueblo y la LEY DICE QUE ESTOS ALBERGUES DEBEN CONTAR PARA SU INSTALACIÓN CON EL PERMISO DE USO DE SUELO Y DEL JEFE DE MANZANA Y VECINOS entre otras muchas regulaciones que al parecer NO les importa al DIF municipal y sus autoridades