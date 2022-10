Vecinos condenan derribo de 50 árboles en colonia Rafael Alvarado, en Orizaba

Debido al derribo de aproximadamente 50 árboles en la colonia Rafael Alvarado por parte del ayuntamiento, habitantes de ese lugar expresaron su molestia.Los inconformes dijeron que el presidente del Comité Ciudadano de la colonia, Miguel Ángel Camilo Miranda, dirigió un oficio al área de Obras Públicas para solicitarles que no se cortaran unos ficus que estaban en la Avenida 5, entre calles 3 y 4, los cuales tenían más de 20 años de edad.A través de un oficio, indicaron, se expuso que dichos árboles no representaban ninguna obstrucción del paso y en cambio decoraban la banqueta, por lo que incluso se hizo la solicitud para que les permitieran plantar seis árboles de Arrayán de 2.5 metros de altura y se les donaran tres bancas de las que se han retirado de parques de la ciudad para colocarlas bajo algunos de los árboles y los vecinos pudieran ocuparlas para el descanso.Sin embargo, las tres peticiones fueron rechazadas por el director de Obras Públicas, Eugenio Raúl Martínez Macedo, quien les respondió a través de otro oficio que el retiro de esos árboles obedecía a un programa de movilidad aprobado por la autoridad municipal con el objetivo de despejar las banquetas para “resguardar al peatón en toda reglamentación”, en especial quienes tienen alguna discapacidad.Sin embargo, los vecinos consideraron que el corte de los árboles no estaba justificado, pues no estorbaban, ya que la banqueta tiene un ancho de 1.90 metros, por lo que señalaron que por ese ecocidio buscarán proceder ante la autoridad competente.