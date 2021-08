Vecinos de Coatepec amanecen sin luz; piden a CFE atender de inmediato

Vecinos de las calles Constitución y 5 de Mayo, en el Pueblo Mágico, amanecieron sin energía eléctrica desde temprana hora.



Según testimonios de los habitantes de esa zona centro de la ciudad, desde las 7:00 horas hasta el momento siguen sin luz.



Y es que la situación ya es preocupante para varios locales, entre ellos restaurantes que a estas horas ya empiezan a sacar sus alimentos, debido a que tienen que estar refrigerados para que no se echen a perder.



“Varios dueños de negocios se encontraron al llegar temprano que no había luz, ahora ellos están preocupados porque los alimentos tienen que estar refrigerados, ya están inquietos pues la luz no llega”, alertó un vecino.



Ante el problema, hicieron el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que acuda en breve y el problema pueda ser resuelto.