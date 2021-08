Desde hace cinco años la colonia El Paraíso cuenta con 55 familias de escasos recursos que, cuentan con identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) donde comprueban su residencia, pero lamentaron que pese a ello para las autoridades no tendrán derecho a ser parte del censo del gobierno como damnificados por el huracán Grace.



El Paraíso es un asentamiento irregular que se ubica entre las colonias El Mirador y Sector Popular. Tiene cinco años que llegaron al predio como paracaidistas, donde han construido sus casas de madera, pero como mantienen buena relación entre ellos se han organizado para mantener un asentamiento limpio y bien cuidado, gracias a la belleza de los árboles que les rodea donde se le conoce como la exreserva ecológica de Poza Rica.



Las calles de su pequeño asentamiento están trazadas de manera firme, entre ellos realizan cooperaciones y cuentan con caminos pavimentados. No tienen energía eléctrica ni red de agua potable o drenaje.



Ante los embates de los vientos que Grace dejó en su paso como huracán de categoría tres, los árboles perdieron su esplendor cuando sus ramas se desgajaron. Las casas sufrieron pérdida total o parcial de todos sus techos, pero afortunadamente no hubo caída de troncos sobre ellos.



La señora Beatriz Hernández Reyes, en representación de sus vecinos, reconoce que su situación jurídica es irregular, pero se consideran ciudadanos pozarricenses.



Con el paso de Grace, dijo que tuvieron pérdidas materiales, primero las láminas de sus techos y después sus colchones, ropa y otros enseres.



De los brigadistas del ayuntamiento de Poza Rica que realizan el censo para recuento de daños, manifestó que solo acudieron a la colonia contigua y al cuestionarlos sobre por qué las familias de El Paraíso, no son parte de la lista de damnificados, les respondieron que no sería posible ya que no cuentan con documento oficial que avale su residencia cuando todos los mayores de edad tienen credencial del INE.



En incongruencia, mencionó que en la pasada contienda electoral tuvieron la visita de candidatos a puestos de elección popular de MORENA, tanto del hoy alcalde electo Fernando Remes como de la diputada local electa, Cecilia Guevara.

Pero ni electos ni activos, nadie les ha brindado ayuda y consideran que sufren discriminación ante una contingencia por desastre natural que ocasionó daños a todo el municipio.



Piden la intervención del gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, como del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se les tome en cuenta ya que hay madres y padres de familia que tuvieron que dejar de trabajar para reparar sus viviendas.