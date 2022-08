Vecinos de Ixtaczoquitlán bloquean carretera por falta de agua en Barrio Cadena

Debido a la falta de agua, pobladores de Barrio Cadena bloquearon esta mañana la carretera federal hacia Fortín a la altura de una gasera impidieron totalmente el paso en ambos sentidos.Los inconformes señalaron que padecen de la falta de agua desde hace tres semanas y a la fecha es un problema que no soluciona el Ayuntamiento.Lo peor, indicaron, es que las pipas bajan y toman agua del nacimiento conocido como El Ameyal, pero no les surten a ellos.Señalaron que la problemática afecta a todo Cuautlapan, pero en los últimos días se ha agudizado en su barrio y no les dan respuesta.Mencionaron que el nacimiento de agua está ahí en su misma comunidad y las pipas llegan a cargar el vital líquido, pero se lo llevan a otros lugares porque la problemática por la escasez es fuerte en todo el municipio, pero no es justo que a ellos los dejen sin surtirles siquiera.Al lugar llegó el alcalde Nahum Pellico Álvarez para dialogar con los inconformes y les explicó que hay un adeudo por 12 millones de pesos con la CFE pero ya hizo un acuerdo para que se cubra el pendiente en partes y la empresa ya aceptó, por lo que les acudirán a conectar el servicio para que se pueda restablecer el servicio.