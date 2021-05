Vecinos de la colonia Obrero Campesina retienen pipa de CMAS para exigir suministro de agua

Psicólogo Joaquín Rosas Garces

Director del periódico Alcalorpolitico.com:



Los vecinos de la calle Melquiades Ruiz de la colonia Obrero Campesina estamos hartos de ser engañados por las autoridades de CMAS pues el agua, la cual llevamos días sin tener, sólo llegó por pocas horas y con una presión casi nula.



Inclusive, las primeras casas que se encuentran en las primeras 2 cuadras no lograron juntar ni siquiera algunas cubetas.



Estamos conscientes de que es un líquido que se debe cuidar y lo hacemos pero no es justo que nos den tan pésimo servicio y que nos cobren como si tuviéramos agua todos los días.



Para remediar esa situación, hemos seguido todo el proceso sin saltarnos ninguna autoridad. Reportamos, llevamos oficios pero sólo nos han engañado sin darnos solución.



Leímos en su medio que el Director de CMAS dijo que no haría caso a manifestaciones y reclamos pero ¿qué quiere que hagamos? No podemos estar sin agua por tanto tiempo.



¿Acaso él sí podría? No puede ser tan mal Director, finalmente son servidores públicos y lo invitamos que se ponga en nuestros zapatos.



Por eso tomamos la decisión de secuestrar la pipa hasta que nos manden agua. Pagar 600 pesos por pipas particulares está afectando nuestro presupuesto.



Gracias por publicar nuestra inconformidad en su tan leído portal, estimado Director.