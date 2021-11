Hola, buenos días:Vecinos de la congregación La Orduña, localidad de Coatepec, queremos que las autoridades nos ayuden, ya que sufrimos de desbasto de agua.Realizan tandeos por colonias de la misma congregación, sin embargo, no es suficiente. Tal es nuestro caso que hasta hace cuatro días al menos por las noches llegaba a caer el agua pero ahora al cerrar válvulas y favorecer a otros vecinos ya no llega a nuestras casas.Llega sin presión a otras viviendas y en la mayoría ya ni siquiera cae gota alguna. Creemos que no se trata de favorecer a unos o a otros, ya que el problema de desbasto de agua es entendible.Lo que no es concebible es que al pagar los recibos de manera puntual, no llegue a nuestros hogares ni siquiera en el horario establecido.