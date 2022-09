Vecinos de la Unidad Habitacional del Valle no tienen agua desde el viernes

Muy buenas tardes, Al Calor Político, escribo este mensaje con la intención de que pueda ser leído por alguna autoridad que de verdad tome nuestras quejas en serio.Vecinos de la Unidad Habitacional del Valle no tenemos servicio de agua desde el día viernes. El día de ayer inició con los llamados una vecina, para reportar dicha falla, y lo único que le dijeron fue que no tenían reportes de fuga y que no sabían porque no teníamos agua, aún con eso y con el hecho de que posterior a esta llamada, varios vecinos elegimos reportar para "ejercer presión" ayer no llegó el personal de CMAS para revisar el problema.Hoy, en punto de las 9:30 de la mañana llamé nuevamente pues seguían sin solucionar nuestro problema. Al llamar me atendió una señorita muy molesta, quien me dijo que ya tenían el reporte y que estaban en camino para revisar dicha situación, sin embargo, al momento de enviar este mensaje pasa de las 14:30 horas y seguimos sin el vital líquido.Es importante recalcar que quien atendió mi llamada hoy también me comentó que no solo no teníamos agua los vecinos de la Unidad del Valle, sino que corrían con la misma suerte todos los vecinos de la calle Ángel Carvajal, afectando a muchísimas familias desde hace ya varios días. Nadie nos da solución a este problema, he intentado volver a llamar y me dejan en línea de espera varios minutos, ni siquiera CMAS quiere atender el reporte.AtentamenteNombre (…)Tel (…)