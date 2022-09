Vecinos de Los Arenales ya sabían de riesgo de inundación: Alcaldía de Xalapa

El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, aseguró que desde hace más de un año se emitió un dictamen sobre las posibilidades de que se produjeran inundaciones en el fraccionamiento Los Arenales, hoy bajo el agua, que "los particulares", que tiene la propiedad o están haciendo obras en la zona, no atendieron.Pero sin importar esta situación, aseguró que el Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil está dando solución al problema del anegamiento, en espera de que pueda bajar el nivel que cubrió o afectó a unas ocho viviendas."Ahí había un dictamen desde hace más de un año, que no se atendió por parte de los particulares, los que hicieron la obra, pero don Ricardo ha estado pendiente de eso, pero es competencia de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS)", comentó.Sardiña Salgado apuntó que acuerdo a la situación que se presenta, habría que hacer un desazolve, mantenimiento y limpieza, exponiendo que todo el agua y basura que se acumuló en el ducto bajo la autopista Xalapa-Coatepec, viene desde la zona del Auditorio del IMAC."Se tienen que poner unos tubos más grandes para poder hacer la evacuación correcta del asunto de las lluvias", agregó al referir que también se tendrá que hacer un estudio para conocer si el ejido Benito Juárez, ubicado en la colonia Los Arenales, en la periferia de Xalapa es habitable o no y si está regularizado."Que si la zona es habitable lo vamos a ver después de que se salga el agua, que se pueda hacer todo el proyecto general y si es habitable lo vamos a ratificar nosotros y si no, les vamos a tener que decir que no es habitable, y tendrán que salirse", advirtió el funcionario municipal.Además, consideró que con un buen proyecto hidráulico y sanitario podría ayudar a restablecer el problema de inundaciones en ese fraccionamiento."Ahora, hay que checar si es zona regular o irregular, si es ejido o no es ejido, reitero, entendemos la humildad, la necesidad, pero si no tienen a donde ir tenemos que apoyarlos y ayudarlos, ya Xalapa está así orográficamente y lo que hay que hacer es ayudar en la medida de las posibilidades", externó Luis Sardiña Salgado.