Vecinos de Orizaba no permitirán privatización de cancha de basquetbol

Habitantes de la colonia Santa María Tlachichilco denunciaron lo que consideran un intento de privatización de su cancha de basquetbol por parte del ayuntamiento de Orizaba, por lo que advirtieron estarán muy pendientes de que no ocurra lo mismo que les están haciendo a los vecinos de Cerritos con su campo deportivo.El señor Eligio, habitante del lugar, explicó que en el mes de septiembre el ayuntamiento les hizo entrega de un domo para la cancha de la colonia, pero a los pocos días, el COMUDE la rentó a un particular para la práctica del basquetbol.Mencionó que esto puso en alerta a los colonos, pues no están en contra de que la cancha se use para practicar el deporte, pero tampoco están dispuestos a permitir que alguien extraño desplace a la gente del lugar.Indicaron que afortunadamente, cuentan con las escrituras que demuestran que esa cancha es de la colonia, pero lo sucedido con el campo deportivo Cerritos, que era del barrio y ahora ya se privatizó, los pone en alerta.El señor indicó que ven en el gobierno municipal una política privatizadora y es lamentable que en un espacio que es de la colonia, ahora disponga de él el ayuntamiento.Los vecinos mencionaron que estarán pendientes de este lugar para que no les pase lo mismo que a los pobladores de Cerritos con su campo deportivo.