Vecinos de Pacho Viejo denuncian que Bonafont extrae agua “a escondidas” de su comunidad

Vecinos de Pacho Viejo, en Coatepec, denunciaron que la empresa Bonafont podrían estar extrayendo agua de la comunidad sin anuencia del pueblo, esto luego de que han sido testigos de que camiones con agua transitan por el lugar.



Y es que acusaron que la empresa ha actuado “a escondidas” para ejecutar varias acciones, entre ellas su asentamiento en el lugar y todo lo que conlleva.



“Están haciendo cosas por atrás, cuando sepamos ya tienen las cosas hechas, cuando se acercaron a nosotros ya habían comprado su terreno”, acotaron algunos pobladores.



Abundaron que en próximas fechas tendrán una asamblea donde posiblemente ya la empresa se presente con permisos federales para la extracción de agua en la zona, y donde se vean obligados a dar la anuencia.



“Ese es el momento que vivimos ahorita, van a llegar con sus permisos y ni enterado está el pueblo, solo se le dará el visto bueno. Es una trampa pues no sabemos en qué momento empezaron a sacar agua y pasan los camiones con agua, pero nosotros no estamos enterados, ellos siempre han manejado que CONAGUA es quien les da la anuencia y en eso no tiene nada que ver la comunidad”, dijeron.



Señalaron que el temor es que en un futuro la comunidad empiece a padecer por la escasez del vital líquido y en este sentido refirieron la necesidad de un pozo profundo por parte de la empresa.

“El miedo es que a futuro nos quedemos sin agua, nos queríamos amparar teniendo otro pozo, o conectarnos al mismo pozo que ellos”, detallaron.



Explicaron que en el 2011 cuando Bonafont llegó a la localidad se acercaron al Comité del Agua para intercambiar mutuos apoyos y así comenzaron la búsqueda de la creación de un pozo profundo; no obstante, por problemas entre los mismos líderes del pueblo, la petición quedó olvidada, pero la empresa logró conectar su drenaje al de Pacho Viejo.



“Compraron su terreno, pusieron bardas y al poco tiempo se acercaron con el Comité del Agua, ellos no mencionaban que iban a perforar; sin embargo, nos preguntaron cuáles eran nuestras necesidades, una era el agua, conciliamos en que se le diera al pueblo el apoyo para un pozo profundo”, relataron.



Posteriormente comenzaron con los estudios en tres lugares, pero líderes convocaron a otra asamblea y entonces vino un segundo acuerdo, en el que Bonafont ya no era aceptada por los vecinos, querían permiso para descargar agua en el drenaje de la población.



“Este pozo ya estuviera (sic), por parte de la empresa ha habido disposición porque les conviene, hoy en día ya está descargando sus aguas residuales en el drenaje de la comunidad”, finalizaron.