Vecinos detienen y amarran a presunto asaltante, en el puerto de Veracruz

En calles de la colonia Ignacio Zaragoza, en el puerto de Veracruz, un hombre que fue señalado como presunto asaltante, pues fue sorprendido en la azotea de una vivienda y detenido por los vecinos, quienes lo amarraron a un poste de la CFE.



Esto se dio en la avenida Alacio Pérez, y Carmen Serdán en la citada colonia en esta ciudad.



En esa zona fue detenido el joven Eliud Antonio C. L., de 28 años de edad, pues un grupo de vecinos lo señaló de ser uno de los dos presuntos asaltantes en las inmediaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad.



El sujeto fue señalado de estar adentro de una casa abandonada sobre Serdán, justo frente al Centro de Salud de Veracruz y merodear en los techos. Los vecinos decidieron someterlo y amárralo de un poste de concreto.



El personal de la Policía Naval y Municipal encontró al hombre amarrado de pies y manos con un cable eléctrico, y sus pertenencias hallaron dos armas punzocortantes.



El presunto asaltante fue liberado al no haber señalamiento directo de ningún agraviado, pero fue amonestado por los uniformados de no verlo más merodear en la zona.