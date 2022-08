Vecinos exigen a Alcaldía de Xalapa aplicar reglamentos a bares en zonas residenciales

El Ayuntamiento de Xalapa, encabezado por Ricardo Ahued Bardahuil, tolera que los bares ubicados en zonas residenciales violen sistemáticamente las leyes y reglamentos en materia de ruido ambiental, pues se niega a cumplir con su obligación de supervisar y sancionar a dichos establecimientos comerciales, acusaron vecinos de la zona que durante meses han promovido recursos ante el municipio, sin que existan resultados ni acciones concretas.En particular, los agraviados señalan que los bares Mezontle y Beers, de Plaza City, ubicada en el bulevar Cristóbal Colón del fraccionamiento Ánimas, han atormentado por años a los vecinos de la zona con el ruido ambiental excesivo que se extiende hasta altas horas de la madrugada.Aunque hay reportes en el Ayuntamiento de Xalapa, no se han tomado acciones, a pesar de que dichos bares rebasan, por mucho, los límites establecidos en cuanto a ruido en zonas residenciales, lo que los lleva a pensar –afirman– que existe complicidad por parte de los Inspectores de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad municipal, pues aparentemente, son los únicos que no perciben la ilegalidad en que operan los establecimientos comerciales.Actualmente, temen que la situación se agrave en las próximas semanas, ya que un tercer bar, Maillard, está por abrir en esa misma plaza comercial.Al respecto, los vecinos señalan que han promovido quejas ante la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, encabezada por Ana Isabel Guevara Escobar. Sin embargo, han pasado los meses y las autoridades municipales se han negado a tramitarlas, a pesar de que la Ley contra el Ruido del Estado de Veracruz y el Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente señalan que los ayuntamientos son los encargados de vigilar y garantizar que los establecimientos comerciales no rebasen los límites legales en materia de ruido proveniente de comercios, contando para ello con la facultad de imponer las medidas técnicas correctivas necesarias y las sanciones y multas que considere pertinentes.No obstante, los vecinos señalan que el Ayuntamiento permite que operen con total impunidad, ya que, en lugar de hacer cumplir la Ley como es su obligación legal, las autoridades municipales han promovido mesas de diálogo con los representantes de los bares. Por lo anterior, es que los agraviados exigen que el Ayuntamiento que encabeza el morenista Ricardo Ahued haga cumplir las leyes, en lugar de intentar negociarlas.